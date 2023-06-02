Лі Хуей заявив про консенсус Китаю із Європою щодо війни в Україні

Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей. Фото: Reuters/Russian Foreign Ministry/Handout

Китайський спецпредставник Лі Хуей після повернення із Європи дав брифінг, де розповів про консенсус між Китаєм і Європою. Головним питанням, щодо якого у КНР та ЄС є спільна позиція, Лі Хуей назвав безпеку ядерних об’єктів.

Про це повідомило китайське видання The Paper.

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Підсумки візиту до Європи

Спецпредставник Китайської Народної Республіки з питань Євразії Лі Хуей після повернення із європейського турне на брифінгу підбив позитивні, як він сам відзначив, підсумки зустрічей із лідерами Старого світу.

За словами Лі Хуея, Китай і Європа мають "великий консенсус" щодо російсько-української війни.

Деталі консенсусу

Спецпредставник назвав головну спільну позицію Китаю та лідерів Європейського Союзу у питанні війни між Україною та Росією.

"Обидві сторони виступають проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об’єкти та підтримують конструктивну роль Міжнародного агентства з атомної енергії у сприянні безпеці мирних ядерних об’єктів", — заявив Лі Хуей.

Також він відзначив, що і Китай, і ЄС вважають важливим, щоб сторони військового конфлікту суворо дотримувалися усіх вимог міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що, за інформацією The Washington Post, представник Китаю закликав Європу визнати окуповані території України російськими.