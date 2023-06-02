Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Лі Хуей заявив про консенсус Китаю із Європою щодо війни в Україні arrow

Лі Хуей заявив про консенсус Китаю із Європою щодо війни в Україні

2 червня 2023 14:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Лі Хуей заявив про консенсус Китаю із Європою щодо війни в Україні
Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей. Фото: Reuters/Russian Foreign Ministry/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Китайський спецпредставник Лі Хуей після повернення із Європи дав брифінг, де розповів про консенсус між Китаєм і Європою. Головним питанням, щодо якого у КНР та ЄС є спільна позиція, Лі Хуей назвав безпеку ядерних об’єктів.

Про це повідомило китайське видання The Paper.

Читайте також:

Підсумки візиту до Європи

Спецпредставник Китайської Народної Республіки з питань Євразії Лі Хуей після повернення із європейського турне на брифінгу підбив позитивні, як він сам відзначив, підсумки зустрічей із лідерами Старого світу.

За словами Лі Хуея, Китай і Європа мають "великий консенсус" щодо російсько-української війни.

Деталі консенсусу

Спецпредставник назвав головну спільну позицію Китаю та лідерів Європейського Союзу у питанні війни між Україною та Росією.

"Обидві сторони виступають проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об’єкти та підтримують конструктивну роль Міжнародного агентства з атомної енергії у сприянні безпеці мирних ядерних об’єктів", — заявив Лі Хуей.

Також він відзначив, що і Китай, і ЄС вважають важливим, щоб сторони військового конфлікту суворо дотримувалися усіх вимог міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що, за інформацією The Washington Post, представник Китаю закликав Європу визнати окуповані території України російськими.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB