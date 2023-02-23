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​​Лероса выгнали из Верховной Рады до сентября: детали

23 февраля 2023 14:20
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Гео Лерос не сможет участвовать в пленарных заседаниях парламента до сентября
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Верховная Рада проголосовала за отстранение внефракционного депутата Гео Лероса от пленарных заседаний. Запрет будет действовать до конца текущей сессии, то есть до начала сентября.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Верховная Рада проголосовала за отстранение внефракционного депутата Гео Лероса от пленарных заседаний.

"За" проголосовал 261 народный депутат. Эту инициативу поддержали все фракции и депутатские группы, кроме "Голоса" и "Европейской Солидарности".

Как объяснил Железняк, Лерос потерял право на участие в пленарных заседаниях Верховной Рады до конца текущей сессии, которая из-за режима непрерывного заседания должна завершиться в начале сентября 2023 года, или до прекращения военного положения и смены спецрежима работы Совета на обычный.

"То есть, скорее всего, на полгода", — подчеркнул коллега временного изгнанника.

Комментарий Лероса

Народный депутат Гео Лерос подтвердил факт голосования, опубликовав фото табло с его результатами.

Голосование за отстранение Лероса

Это решение Рада, по мнению Лероса, приняла из-за негативных репликов в адрес главы Офиса Президента Андрея Ермака.

“Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от заседаний Верховной Рады, потому что я посмел откровенного агента кремля Андрея Ермака назвать "фсбешной гнидой" в его присутствии, и присутствии "величайшего императора", — написал отстраненный нардеп.

Напомним, год назад, в январе 2022 года, Государственное бюро расследований передало в суд дело в отношении народного депутата Украины Гео Лероса. Парламентарий обвинялся в совершении хулиганства и умышленном неисполнении решения суда.

Фото: Telegram Лероса

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