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Лавров взявся лякати Україну урановими боєприпасами від Британії

22 березня 2023 15:26
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Сергій Лавров
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У москві, коментуючи інформацію про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном, заявляють, що це може стати причиною "серйозного нарощування ескалації війни". При цьому в МЗС рф заявляють, що застосування таких боєприпасів може мати наслідки і для  самої України. 

Про це заявив міністр закордонних справ росії Сергій Лавров. 

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"Це крок до подальшого нарощування ескалації, при чому серйозного, якісного нарощування ескалації", — сказав Лавров. 

Водночас він визнав, що немає жодних міжнародних конвенцій, які б забороняли цей тип боєприпасів. 

Лавров також заявив про наслідки, які нібито були під час застосування таких боєприпасів у Югославії та Іраку. За словами очільника російської дипломатії, після застосування боєприпасів зі збідненим ураном військові НАТО, які застосовували їх, нібито стали масово хворіти на онкологічні захворювання. 

Також Лавров почав лякати можливими наслідками застосування уранових боєприпасів для сільського господарства України. 

"Застосування боєприпасів зі збідненим ураном різко знизить, якщо взагалі збереже, можливість України виробляти якісне, незаражене продовольство", — сказав він. 

Глава МЗС рф також наголосив, що росія "буде змушена" реагувати на постачання боєприпасів зі збідненим ураном Україні та згадав про "прихильність росії до міжнародних норм ведення війни". 

"Що стосується нашої реакції. Звісно, ми це будемо враховувати у своїх діях. У нас є прихильність до міжнародних норм ведення війни, у нас є своя військова доктрина. І як сказали президент і міністр оборони, ми будемо змушені враховувати те, що цю ескалацію наші британські колеги виводять на нову, дуже серйозну сходинку", — сказав Лавров. 

Нагадаємо, 21 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран. Вони ефективні для ураження танків та бронетехніки.

Також на такі новини відреагував російський диктатор володимир путін. Він заявив, що новина про те, що Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном, які призначені для танків Challenger 2, свідчить про те, що Захід вирішив воювати проти росії до "останнього українця".

Міністерство оборони Британії заявило, що російський диктатор володимир путін свідомо намагається дезінформувати, публічно критикуючи рішення про постачання Україні боєприпасів, що містять збіднений уран.

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