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Кулеба призвал МУС выдать ордер на арест главы Красного Креста Беларуси

19 июля 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кулеба призвал МУС выдать ордер на арест главы Красного Креста Беларуси
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова о вывозе детей с оккупированных территорий. Он призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Шевцова.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

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Реакция Кулебы

"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, публично признавшегося в преступлении незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины", — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что все виновные в похищении украинских детей должны быть привлечены к ответственности.

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Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, в белорусском Красном Кресте подтвердили, что помогают вывозить украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь. Международный комитет Красного Креста изучает этот инцидент.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил на Генассамблее ООН. Он рассказал, сколько детей депортировали оккупанты в Россию.

Добавим, россияне обновили план "эвакуации" населения из Мариуполя. В этом плане, в частности, речь идет о вывозе в Россию всех украинских детей, которые еще остаются в городе.

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