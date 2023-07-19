Кулеба призвал МУС выдать ордер на арест главы Красного Креста Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова о вывозе детей с оккупированных территорий. Он призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Шевцова.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

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Реакция Кулебы

"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, публично признавшегося в преступлении незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины", — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что все виновные в похищении украинских детей должны быть привлечены к ответственности.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, в белорусском Красном Кресте подтвердили, что помогают вывозить украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь. Международный комитет Красного Креста изучает этот инцидент.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил на Генассамблее ООН. Он рассказал, сколько детей депортировали оккупанты в Россию.

Добавим, россияне обновили план "эвакуации" населения из Мариуполя. В этом плане, в частности, речь идет о вывозе в Россию всех украинских детей, которые еще остаются в городе.