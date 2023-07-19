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Кулеба закликав МКС видати ордер на арешт голови Червоного Хреста Білорусі

19 липня 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кулеба закликав МКС видати ордер на арешт голови Червоного Хреста Білорусі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву голови білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова щодо вивезення дітей з окупованих територій. Він закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Шевцова. 

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

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Реакція Кулеби 

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих районів України", — наголосив Кулеба.

Він додав, що усі винні у викраденні українських дітей повинні бути притягнуті до відповідальності.

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Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, у білоруському Червоному Хресті підтвердили, що допомагають вивозити українських дітей з окупованих територій до Білорусі. Наразі Міжнародний комітет Червоного Хреста вивчає цей інцидент. 

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на Генасамблеї ООН. Він розповів, скільки дітей депортували окупанти до Росії.

Додамо, росіяни оновили план "евакуації" населення з Маріуполя. У цьому плані, зокрема, йдеться про вивезення до Росії усіх українських дітей, які ще залишаються у місті.

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