Кулеба ответил, ведет ли Украина тайные переговоры с РФ
Украина не проводит никаких тайных переговоров с Россией. Страна-агрессор должна покинуть все оккупированные территории и уйти из нашего государства.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире утренней программы телеканала ZDF.
Реакция Кулебы на такой вопрос
Когда модератор спросила его, ведет ли Киев переговоры с РФ "за закрытой дверью", он коротко ответил: "Нет".
По его словам, основная цель Мирной формулы — уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Когда возможны переговоры между странами
"Если переводить с дипломатического (языка. — Ред.) на обычный, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести переговоры", — объяснил дипломат.
Он отметил веру и поддержку Украины, благодаря этому победа нашего государства станет и победой Германии.
Напомним, российские граждане начинают понимать, что у ВС РФ в Украине не выходит ни одна поставленная боевая задача. Около 70% опрошенных заявили о готовности завершить войну прямо сейчас.
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