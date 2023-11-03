Кулеба ответил, ведет ли Украина тайные переговоры с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Украина не проводит никаких тайных переговоров с Россией. Страна-агрессор должна покинуть все оккупированные территории и уйти из нашего государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире утренней программы телеканала ZDF.

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Реакция Кулебы на такой вопрос

Когда модератор спросила его, ведет ли Киев переговоры с РФ "за закрытой дверью", он коротко ответил: "Нет".

По его словам, основная цель Мирной формулы — уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Когда возможны переговоры между странами

"Если переводить с дипломатического (языка. — Ред.) на обычный, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести переговоры", — объяснил дипломат.

Он отметил веру и поддержку Украины, благодаря этому победа нашего государства станет и победой Германии.

Напомним, российские граждане начинают понимать, что у ВС РФ в Украине не выходит ни одна поставленная боевая задача. Около 70% опрошенных заявили о готовности завершить войну прямо сейчас.