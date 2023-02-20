Глава українського МЗС Кулеба скасував візит до Брюсселю — у чому причина

Через візит міжнародних партнерів у центрі столиці перекрили рух транспорту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не поїхав до Брюсселю на зустріч з європейськими колегами. Ймовірно, причина у візиті до Києва міжнародних делегацій.

Про скасування поїздки глава МЗС написав у своєму Twitter.

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У своєму повідомленні Дмитро Кулеба написав, що дуже вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Однак глава зовнішньополітичного відомства заявив, що не зможе бути присутнім на зустрічі.

Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім на #FAC, ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 20, 2023

Відомо, що цей візит було анонсовано ще заздалегідь. Вона планувалася перед офіційним засіданням Ради ЄС, а після нього міністри планували зустрітися на робочий обід з главою МЗС Молдови. Саме у ці години 20 лютого Дмитро Кулеба мав вже перебувати у Брюсселі, а наступного дня планувалася його зустріч з головним дипломатом ЄС і генсеком НАТО.

Цікаво те, що звістка Кулеби співпала з візитом міжнародних делегацій до столиці, де сьогодні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці перекрили рух транспорту. На дорогах вже помітили кортеж дипломатії США.