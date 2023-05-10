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Кулеба рассказал о результатах открытого поиска послов

10 мая 2023 21:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кулеба рассказал о результатах открытого поиска послов
Министр иностранніх дел Украині Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Более тысячи кандидатов отозвались на открытый конкурс на должности послов Украины в Африке, объявленный Министерством иностранных дел. За период, продолжавшийся около двух месяцев, МИД обработал 1038 заявок от претендентов на эти должности. 

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Открытый поиск послов

Кулеба рассказал, что кандидаты различных профессий, таких как дипломаты, ученые, предприниматели, госслужащие, юристы, медийщики, студенты, местные депутаты и многие другие категории, выразили свой интерес.

Кулеба также отметил, что среди этих кандидатов почти сотня находятся в числе "мотивированных и сильных" и могут претендовать на участие в открытых конкурсах МИД на другие должности за рубежом или в Киеве. После тщательного анализа заявок МИД нашло около тридцати сильных кандидатов на должности послов, которые уже проходят тесты и получают приглашения на собеседования от HR-службы МИД.

Отобранные кандидаты в последующем пройдут собеседования с главой МИД, после чего он подаст финальный список кандидатов президенту. Если из тысячи заявок на должности послов МИД найдет более 50 новых мотивированных дипломатов, то, по словам Кулебы, открытый конкурс на должность послов в Африке можно считать успешным.

"С самого начала я понимал, что среди сотен обращений реальных кандидатов на должности послов будет несколько десятков. Так и произошло. Мы нашли почти тридцать очень сильных кандидатов на должности послов. Сейчас они уже проходят тесты и получают приглашения на собеседования от HR-службы МИД", — указал украинский министр.

Напомним, что 9 мая активисты из инициативы "Евромайдан-Варшава" провели акцию протеста против России, разбудив российских дипломатов в Варшаве звуками сирен и бомбежек. Они развернули большой баннер с хэштегом #russiaisaterroriststate и использовали звуки, которые напоминают воздушную тревогу и бомбежки, чтобы привлечь внимание к своему протесту.

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