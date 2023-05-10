Кулеба розповів про результати відкритого пошуку послів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Понад тисячу кандидатів відгукнулися на відкритий конкурс на посади послів України в Африці, оголошений Міністерством закордонних справ. За період, що тривав близько двох місяців, МЗС опрацювало 1038 заявок від претендентів на ці посади.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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Кулеба розповів, що кандидати різних професій, таких як дипломати, науковці, підприємці, держслужбовці, юристи, медійники, студенти, місцеві депутати та багато інших категорій висловили свій інтерес.

Кулеба також зазначив, що серед цих кандидатів майже сотня перебувають у числі "мотивованих та сильних" і можуть претендувати на участь у відкритих конкурсах МЗС на інші посади за кордоном чи у Києві. Після ретельного аналізу заявок МЗС знайшло близько тридцяти сильних кандидатів на посади послів, які вже проходять тести та отримують запрошення на співбесіду від HR-служби МЗС.

Відібрані кандидати надалі відбудуться співбесіди з главою МЗС, після чого він подасть фінальний список кандидатів президенту. Якщо з тисячі заявок на посади послів МЗС знайде понад 50 нових мотивованих дипломатів, то, за словами Кулеби, відкритий конкурс на посаду послів в Африці можна вважати успішним.

"З самого початку я розумів, що серед сотень звернень реальних кандидатів на посади послів буде кілька десятків. Так і сталося. Ми знайшли майже тридцять дуже сильних кандидатів на посади послів. Наразі вони вже проходять тести та отримують запрошення на співбесіди від HR-служби МЗС", — зазначив український міністр.

Нагадаємо, що 9 травня активісти з ініціативи "Євромайдан-Варшава" провели акцію протесту проти Росії, розбудивши російських дипломатів у Варшаві звуками сирен та бомбардувань. Вони розгорнули великий банер з хештегом #russiaisaterroriststate і використовували звуки, що нагадують повітряну тривогу та бомбардування, щоб привернути увагу до свого протесту.