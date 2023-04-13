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Кулеба рассказал, каким соседям Украины угрожают российские ракетные обстрелы

13 апреля 2023 13:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кулеба рассказал, каким соседям Украины угрожают российские ракетные обстрелы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украина поддерживает Молдову в борьбе с российским влиянием. А ракетные атаки России по Украине опасны и для соседних государств, в частности Польши и Румынии.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на открытии Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской Платформы в Бухаресте.

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Украина поддерживает Молдову

Дмитрий Кулеба напомнил о попытках России дестабилизировать ситуацию в соседней Украине Молдове.

Украина приветствовала решимость президентки Молдовы Майи Санду в противостоянии российским деструктивным действиям и подтвердила готовность поддерживать соседнюю страну.

Российская угроза украинским соседям

По словам Кулебы, российская агрессия против Украины доказала, что это проблема не только нашей страны.

"Угроза для одного — это угроза для всех. Ракеты, которые Россия запускает по Украине, представляют угрозу для соседних Польши, Румынии, Молдовы", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что на территории Молдовы правоохранители 14 января обнаружили обломки российских ракет.

Стоит отметить, что это уже третий случай, когда на территорию Республики Молдова попадали остатки ракет во время атак по Украине.

В Молдове в районе пограничного города Бричаны упала ракета во время нового российского массового обстрела Украины 5 декабря.

К тому же утром 31 октября на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты.

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