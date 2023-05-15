Кулеба рассказал, как его заграничные поездки приближают Украину к НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о своих заграничных поездках. Он также анонсировал визит в страны Африки.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал во время прямого эфира в Facebook.

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Кулеба рассказал о визите в Гватемалу для участия в саммите Ассоциации Карибских государств, а также о поездке в Швецию для встречи министров иностранных дел ЕС и участии в Индо-Тихоокеанском форуме. По его словам, он встретился с европейцами и представителями разных стран. После этого Кулеба присоединился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому в Берлине. Они вместе полетели в Париж, а затем в Лондон.

Почему Кулеба и другие представители власти устраивают поездки

"Мы поехали в эти поездки, мы разделили усилия, чтобы охватить как можно большую часть мира. Президент собирает оружие для контрнаступления, а также для войны и победы Украины", — рассказал Кулеба.

По его словам, украинцы уже могли увидеть результаты зарубежных визитов. ВСУ получили военную помощь, а Великобритания начинает обучение украинских пилотов.

Кулеба абсолютно уверен, что Украина получит западные истребители. По его словам, сейчас проходит очень интенсивная дипломатия, которая поможет закрыть небо.

Глава МИД рассказал, что представители власти также привлекают разные страны мира для реализации формулы мира Зеленского.

"Мы собираем по всему миру страны для поддержки формулы мира Президента Зеленского. Именно для этого я улетел в Латинскую Америку, именно ради этого я вскоре поеду в Африку. Мы должны продолжать открывать новые горизонты для украинской дипломатии", — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Украина будет консолидировать окружающий мир и предлагать странам новые возможности, которые у нее есть.

Кулеба рассказал, что еще одна тема, которая была ключевой во время визитов, артиллерийские снаряды для Украины и членство в ЕС.

Членство Украины в Европейском Союзе

Глава МИД Украины заявил, что благодаря поездкам удалось установить прочный фундамент для того, чтобы страна сделала важный шаг для членства в ЕС до конца 2023 года. В настоящее время над этим вопросом работают все представители власти.

По словам Кулебы, сейчас очень много работы.

Членство Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины рассказал, что власти готовятся к саммиту НАТО, который состоится в июле. Он уверен, что страна сможет стать членом Североатлантического союза.

По его словам, после передачи Украине самолетов F-16 останется только один вопрос — вступление в НАТО.

Напомним, 13 мая Дмитрий Кулеба написал в своих соцсетях, что он будет на встрече ЕС-27 в Стокгольме. Он провел беседу с министрами иностранных дел Швеции и Евросоюза.