Коррупционные скандалы в Украине — повлияло ли это на западную помощь

Дмитрий Кулеба

Недавно в Украине началась масштабная волна отставок, связанная с коррупционными скандалами. Западные партнеры очень высоко оценили решимость, с которой и президент, и правительство отреагировали на эти инциденты.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

Влияют ли коррупционные скандалы на западную помощь Украине

Отвечая на вопрос журналистов о том, как повлияли коррупционные скандалы на западную помощь Украине, Кулеба ответил, что партнеры чрезвычайно высоко оценили решимость, с которой и президент, и правительство отреагировали на эти инциденты.

"Это был не только сигнал внутри страны, что никому никаких поблажек не будет, но и наружу. От этих скандалов не застрахована ни одна страна в мире, даже те, которые помогают нам бороться с коррупцией. Вопрос в том, как реагируешь. И вот реакция украинская власть отвечает лучшим мировым стандартам. Она была четкой, решительной и безапелляционной", — сказал глава МИД.

Контроль оказанной помощи от западных правительств

На уточняющий вопрос есть ли какие-либо предложения западных правительств, кроме США, по контрольным механизмам оказанной финансовой и военной помощи, Кулеба сказал, что есть инициатива от США.

"Есть инициатива США, но мы сами когда-то выступили с такой инициативой, что нам нечего скрывать, вы больше всего помогаете, вы вправе контролировать, как используется ваша помощь", — добавил он.

Министр также отметил, что уровень доверия между администрацией Байдена и украинскими властями чрезвычайно высок, но есть внутриполитический аспект в Америке, где отдельная группа политиков постоянно поднимает вопросы контроля.

"Инциденты, ставшие публичными, не связаны никоим образом с помощью, предоставляемой США", — подчеркнул Кулеба.

Волна увольнений в украинском правительстве

22 января Кабмин Украины уволил министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского с занимаемой им должности после громкого коррупционного скандала. 21 января чиновник был задержан на взятке в размере 400 тысяч долларов — НАБУ обвинило его в участии в преступной группировке по хищению бюджетных средств.

24 января стало известно, что Генеральный прокурор Украины уволил своего заместителя Алексея Симоненко, который зимой ездил в отпуск в Испанию.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова об освобождении от должности заместителя министра обороны и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров.

Также Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности заместителя руководителя Офиса президента.

Среди ушедших также заместитель министра развития громад и территорий Иван Лукеря, который 24 января тоже подал в отставку.

И это далековато не весь перечень.

Напомним, недавно в США рассказали, что не выявили признаков нецелевого использования средств, предоставленных Украине. Однако они будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.