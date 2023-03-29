Кулеба рассказал, пожал ли Лаврову руку во время переговоров в Турции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не пожал руку Сергею Лаврову на переговорах в Турции. Но ради блага Украины Кулеба готов сесть за стол переговоров даже с кремлевским чиновником.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse.
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Гигиена на встрече с Лавровым
Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, Дмитрий Кулеба заявил, что уже сидел за столом с главой МИД россии на переговорах в Турции.
"[Я] соблюдал тогда правила гигиены, которых придерживался бы и сейчас, если бы снова с ним встретился", — подчеркнул украинский министр, объяснив, что его слова означают отсутствие рукопожатий и общих фотографий на переговорах.
Руки в крови
Кулеба подчеркнул, что руки Лаврова, которые он не пожал на переговорах, в украинской крови, и рано или поздно представитель кремля заплатит за участие в преступлениях россии.
"Это — его будущее. Я в этом не сомневаюсь. Но пока, если это послужит моей стране, я бы сел за стол переговоров с кем угодно", — заверил глава МИД Украины.
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба подчеркивал, что ответственность за российскую агрессию против Украины должен нести не только путин, но и другие российские чиновники, в частности, и Сергей Лавров.
Фото: Facebook-страница "Юридическая практика"