Кулеба рассказал, пожал ли Лаврову руку во время переговоров в Турции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не пожал руку Сергею Лаврову на переговорах в Турции. Но ради блага Украины Кулеба готов сесть за стол переговоров даже с кремлевским чиновником.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse.

Гигиена на встрече с Лавровым

Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, Дмитрий Кулеба заявил, что уже сидел за столом с главой МИД россии на переговорах в Турции.

"[Я] соблюдал тогда правила гигиены, которых придерживался бы и сейчас, если бы снова с ним встретился", — подчеркнул украинский министр, объяснив, что его слова означают отсутствие рукопожатий и общих фотографий на переговорах.

Руки в крови

Кулеба подчеркнул, что руки Лаврова, которые он не пожал на переговорах, в украинской крови, и рано или поздно представитель кремля заплатит за участие в преступлениях россии.

"Это — его будущее. Я в этом не сомневаюсь. Но пока, если это послужит моей стране, я бы сел за стол переговоров с кем угодно", — заверил глава МИД Украины.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба подчеркивал, что ответственность за российскую агрессию против Украины должен нести не только путин, но и другие российские чиновники, в частности, и Сергей Лавров.

Фото: Facebook-страница "Юридическая практика"