Кулеба розповів, чи потиснув руку Лаврову під час переговорів у Туреччині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба не потис руку Сергію Лаврову на переговорах у Туреччині. Але задля блага України Кулеба готовий сісти за стіл переговорів навіть з кремлівським чиновником.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв’ю австрійському виданню Die Presse.

Гігієна на зустрічі із Лавровим

Відповідаючи на питання про можливі переговори із російським колегою Сергієм Лавровим, Дмитро Кулеба заявив, що уже сидів за одним столом із очільником МЗС росії на переговорах у Туреччині.

"[Я] дотримувався тоді правил гігієни, яких дотримувався б і зараз, якби знову з ним зустрівся", — наголосив український міністр, пояснивши, що його слова означають відсутність рукостискань та спільних фотографій на тих переговорах.

Руки в крові

Кулеба наголосив, що руки Лаврова, які він не потиснув на переговорах, в українській крові, і рано чи пізно представник кремля заплатить за участь у злочинах рф.

"Це — його майбутнє. Я в цьому не сумніваюся. Але поки що, якщо це послужить моїй країні, я б сів за стіл переговорів з будь-ким", — запевнив очільник МЗС України.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба наголошував, що відповідальність за російську агресію проти України має нести не лише путін, а й інші російські чиновники — зокрема, і Сергій Лавров.

Фото: Facebook-сторінка "Юридична практика"