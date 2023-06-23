Кулеба прокомментировал российские фейки о "грязной бомбе" в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters/Alina Smutko

Украина не готовила и не готовит "грязную бомбу". А российские фейки по этому вопросу были развенчаны еще в прошлом году, когда инспекция МАГАТЭ проверила все ядерные объекты в Украине.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей Twitter-странице.

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Российская ложь

Дмитрий Кулеба отреагировал на очередной российский вброс о "грязной бомбе", которую якобы готовит Украина.

"Повторяю: у Украины никогда не было, нет и не планирует иметь "грязных бомб", — подчеркнул глава министерства иностранных дел Украины.

Кулеба о российском фейке по поводу "грязной бомбы"

Сотрудничество с МАГАТЭ

Кулеба подчеркнул, что Украина всегда открыта для любых проверок.

Так, отметил министр, еще в прошлом году, когда россияне впервые обнародовали эту дезинформацию, украинские власти предоставили полный доступ для МАГАТЭ на все ядерные объекты.

Эта проверка, напомнил глава МИД, развенчала всю эту российскую ложь.

Напомним, 19 июня руководитель одной из российских спецслужб Сергей Нарышкин заявил, что Украина продолжает работать над "грязной бомбой". Работы, согласно вымыслу Нарышкина, ведутся на Чернобыльской АЭС.

Добавим, что Федеральная служба безопасности заявила о попытке вывоза из России одного килограмма цезия-137. Это радиоактивное вещество якобы требовалось для осуществления антироссийской провокации на оккупированных территориях Украины.