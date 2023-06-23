Кулеба прокоментував російські фейки про "брудну бомбу" в Україні

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters/Alina Smutko

Україна не готувала і не готує "брудну бомбу". А російські фейки з цього питання були розвінчані ще минулого року, коли інспекція МАГАТЕ перевірила усі ядерні об’єкти в Україні.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на своїй Twitter-сторінці.

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Російська брехня

Дмитро Кулеба відреагував на черговий російський вкид про "брудну бомбу", яку буцімто готує Україна.

"Повторюю: Україна ніколи не мала, не має і не планує мати "брудних бомб", — підкреслив очільник міністерства закордонних справ України.

Кулеба про російський фейк щодо "брудної бомби"

Співпраця із МАГАТЕ

Кулеба наголосив, що Україна завжди відкрита до будь-яких перевірок.

Так, зазначив міністр, ще минулого року, коли росіяни уперше оприлюднили цю дезінформацію, українська влада надала повний доступ для МАГАТЕ на усі ядерні об’єкти.

Ця перевірка, нагадав очільник МЗС, розвінчала усю цю російську брехню.

Нагадаємо, 19 червня керівник однієї з російських спецслужб Сергій Наришкін заявив, буцімто Україна продовжує працювати над "брудною бомбою". Роботи, згідно із вигадкою Наришкіна, ведуться на Чорнобильській АЕС.

Додамо, що Федеральна служба безпеки заявила про спробу вивезення з Росії одного кілограму цезію-137. Ця радіоактивна речовина нібито була потрібна для здійснення антиросійської провокації на окупованих територіях України.