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Кулеба посоветовал "заткнуться" всем критикам медленного контрнаступления

31 августа 2023 14:13
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Кулеба посоветовал "заткнуться" всем критикам медленного контрнаступления
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД ЕС в Испании. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Некоторые западные эксперты критикуют украинское контрнаступление, называя его медленным. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Испании резко ответил на подобные комментарии, посоветовав подобным экспертам "заткнуться".

Об этом сообщает издание РБК-Украина.

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Ответ критикам медленного контрнаступления от Кулебы

Дмитрий Кулеба выступил на брифинге после неформальной встречи министров иностранных дел в испанском Толедо.

"Критиковать медленный темп контрнаступления — это плевать в лицо украинского солдата, который каждый день жертвует своей жизнью, продвигаясь вперед и освобождая один километр украинской земли за другим", — сказал министр иностранных дел Украины во время брифинга.

Когда главу МИД попросили прокомментировать критику в сторону украинского контрнаступления, мол, оно слишком медленно продвигается, тот ответил, что таким экспертам он советует "заткнуться".

"Я бы посоветовал всем критикам заткнуться, приехать в Украину и постараться самим освободить один квадратный сантиметр", — заявил Дмитрий Кулеба.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг наоборот похвалил прогресс, который украинская армия демонстрирует против российской армии на передовой. Он оценил способность ВСУ переходить в наступление и преодолевать оборонительные позиции противника.

Даже Россия признает успехи украинского контрнаступления. Издание Newsweek сообщило, что на фоне прогрессов ВСУ Россия усилила ядерный шантаж.

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