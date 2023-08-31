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Кулеба порадив "заткнутися" усім критикам повільного контрнаступу

31 серпня 2023 14:13
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Кулеба порадив "заткнутися" усім критикам повільного контрнаступу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС в Іспанії. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Деякі західні експерти критикують український контрнаступ, називаючи його повільним. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Іспанії різко відповів на подібні коментарі, порадивши подібним експертам "заткнутись".

Про це повідомляє видання РБК-Україна

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Відповідь критикам повільного контрнаступу від Кулеби

Дмитро Кулеба виступив на брифінгу після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ в іспанському місті Толедо. 

"Критикувати повільний темп контрнаступу — це плювати в обличчя українського солдата, який щодня жертвує своїм життям, просуваючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за іншим", — сказав міністр закордонних справ України під час брифінгу. 

Коли главу МЗС попросили прокоментувати критику в бік українського контрнаступу — мовляв, він надто повільно просувається, — той відповів, що таким експертам він радить "заткнутись". 

"Я порадив би всім критикам заткнутися, приїхати в Україну і постаратися самим звільнити один квадратний сантиметр", — заявив Дмитро Кулеба. 

Тим часом, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг навпаки похвалив прогрес, який українська армія демонструє проти російської армії на передовій. Він оцінив здатність ЗСУ переходити в наступ та долати оборонні позиції противника. 

Навіть Росія визнає успіхи українського контранаступу. Видання Newsweek повідомило, що на тлі прогресів ЗСУ, Росія посилила ядерний шантаж

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