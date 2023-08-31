Кулеба порадив "заткнутися" усім критикам повільного контрнаступу
Деякі західні експерти критикують український контрнаступ, називаючи його повільним. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Іспанії різко відповів на подібні коментарі, порадивши подібним експертам "заткнутись".
Про це повідомляє видання РБК-Україна.
Відповідь критикам повільного контрнаступу від Кулеби
Дмитро Кулеба виступив на брифінгу після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ в іспанському місті Толедо.
"Критикувати повільний темп контрнаступу — це плювати в обличчя українського солдата, який щодня жертвує своїм життям, просуваючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за іншим", — сказав міністр закордонних справ України під час брифінгу.
Коли главу МЗС попросили прокоментувати критику в бік українського контрнаступу — мовляв, він надто повільно просувається, — той відповів, що таким експертам він радить "заткнутись".
"Я порадив би всім критикам заткнутися, приїхати в Україну і постаратися самим звільнити один квадратний сантиметр", — заявив Дмитро Кулеба.
Тим часом, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг навпаки похвалив прогрес, який українська армія демонструє проти російської армії на передовій. Він оцінив здатність ЗСУ переходити в наступ та долати оборонні позиції противника.
Навіть Росія визнає успіхи українського контранаступу. Видання Newsweek повідомило, що на тлі прогресів ЗСУ, Росія посилила ядерний шантаж.