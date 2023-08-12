Кулеба предупредил украинцев о тяжелой осени: детали
Следующий политический сезон в мире по дипломатии может оказаться сложным для Украины. Разные государства будут призывать к переговорам с Россией.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Instagram.
Новый политический сезон
Он провел разговор с журналистом Вадимом Карпьяком, в котором подчеркнул, что наша страна все равно одержит победу "на всех фронтах", но отметил, что осень будет тяжелой.
"Будет очень тяжелый политический сезон, всех предупреждаю", — добавил дипломат.
Переговоры с Россией
Кулеба спрогнозировал, что разные страны мира начнут говорить о наличии проблем и о необходимости переговоров с РФ.
"Это не от чиновников звучит, но эти голоса стают громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", — заверил министр.
По его словам, скоро будет много сложных международных саммитов, где Украине необходимо "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба проявил уверенность в возможности получения Украиной ракет дальнего радиуса действия Taurus и ATACMS от Германии и США. Эти вооружения способны усилить возможности украинской армии по поводу действий в районе российских линий обороны.