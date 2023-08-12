Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Кулеба предупредил украинцев о тяжелой осени: детали arrow

Кулеба предупредил украинцев о тяжелой осени: детали

12 августа 2023 08:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кулеба предупредил украинцев о тяжелой осени: детали
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Следующий политический сезон в мире по дипломатии может оказаться сложным для Украины. Разные государства будут призывать к переговорам с Россией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Instagram.

Читайте также:

Новый политический сезон

Он провел разговор с журналистом Вадимом Карпьяком, в котором подчеркнул, что наша страна все равно одержит победу "на всех фронтах", но отметил, что осень будет тяжелой.

"Будет очень тяжелый политический сезон, всех предупреждаю", — добавил дипломат.

Переговоры с Россией

Кулеба спрогнозировал, что разные страны мира начнут говорить о наличии проблем и о необходимости переговоров с РФ.

"Это не от чиновников звучит, но эти голоса стают громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", — заверил министр.

По его словам, скоро будет много сложных международных саммитов, где Украине необходимо "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба проявил уверенность в возможности получения Украиной ракет дальнего радиуса действия Taurus и ATACMS от Германии и США. Эти вооружения способны усилить возможности украинской армии по поводу действий в районе российских линий обороны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 11 августа: увольнение "военкомов" и обстрел Прикарпатья

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз