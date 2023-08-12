Кулеба предупредил украинцев о тяжелой осени: детали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

Следующий политический сезон в мире по дипломатии может оказаться сложным для Украины. Разные государства будут призывать к переговорам с Россией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Instagram.

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Новый политический сезон

Он провел разговор с журналистом Вадимом Карпьяком, в котором подчеркнул, что наша страна все равно одержит победу "на всех фронтах", но отметил, что осень будет тяжелой.

"Будет очень тяжелый политический сезон, всех предупреждаю", — добавил дипломат.

Переговоры с Россией

Кулеба спрогнозировал, что разные страны мира начнут говорить о наличии проблем и о необходимости переговоров с РФ.

"Это не от чиновников звучит, но эти голоса стают громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", — заверил министр.

По его словам, скоро будет много сложных международных саммитов, где Украине необходимо "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба проявил уверенность в возможности получения Украиной ракет дальнего радиуса действия Taurus и ATACMS от Германии и США. Эти вооружения способны усилить возможности украинской армии по поводу действий в районе российских линий обороны.