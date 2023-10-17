Кулеба объяснил, повлияют ли результаты выборов в Польше на отношения с Украиной

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на стратегические отношения Украины с Польшей не повлияют результаты парламентских выборов в последний.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона.

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Кулеба отметил, что на стратегические отношения Украины с Польшей ничего не имеет влияния, поскольку "слишком глубоки эти отношения, слишком много на них всего завязано".

"И главное: тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестком, жестоком мире друг без друга", — сказал он.

Министр добавил, что со стороны Польши уже нет негатива по зерновому вопросу или доставке оружия, в частности нет и в самой стране, ведь "в самой Польше эти разговоры были довольно красноречиво остановлены в один момент, когда те, кто об этом начал говорить, осознали — и им показали свои же польские коллеги — что они пересекли границу".

"Во-вторых, мы ценим Польшу и отношения с Польшей, но у нас есть другие соседи, с которыми мы также развиваем военно-техническое сотрудничество, которые многое делают для помощи Украине. Поэтому все эти эмоции, будем надеяться, остались в избирательной кампании, которая уже завершилась. Теперь в Польше будет формирование коалиции, формирование нового правительства. Но это уже другая история", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, что в Польше 15 октября состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала партия "Право и Справедливость", однако большинство, похоже, сформирует именно оппозиция. Но накануне выборов многие вопросы стали краеугольным камнем во взаимоотношениях Киева и Варшавы, в частности, это касается импорта зерна, поставки оружия, а также помощи украинским переселенцам, вынужденно бежавшим в Польшу из-за полномасштабного вторжения России.