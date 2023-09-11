Кулеба обсудил с Бербок поставки ракет Taurus Украине: детали

Главы МИД Германии и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба. Фото: mfa.gov.ua

Украина убеждена, что Германия все равно передаст Украине ракеты Taurus, поэтому не стоит оттягивать решение. Со своей стороны, украинская сторона будет делать все необходимое.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеб, а на совместной с главой МИД Германии Анналеной Бербок пресс-конференции в Киеве.

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На совместной пресс-конференции Кулеба обсудил с Бербок поставки Украине дальнобойщик ракет Taurus. Кроме того, лидеры обсудили двусторонние отношения между Украиной и Германией, новые пути экспорта зерна и предоставление дополнительного вооружения.

"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить", — подчеркнул глава украинского МИД.

Также он сказал, что Германия все равно передаст Украине Taurus, поэтому не стоит оттягивать решение.

Напомним, ракеты Taurus можно назвать аналогичными тем, которые Украина уже получила от Великобритании (Storm Shadow) и Франции (SCALP). Они предназначены для выполнения идентичной задачи — уничтожения стационарных целей, защищенных мощными системами ПВО, без захода самолетов в зоны, контролируемые враждебными силами.