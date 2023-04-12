Кулеба обсудил с главой МИД Румынии, как укрепить безопасность в Черноморском регионе

Главы МИД Украины и Румынии Дмитрий Кулеба и Богдан Ауреску. Фото: Sputnik

Главы Министерств иностранных дел Украины и Румынии, Дмитрий Кулеба и Богдан Ауреску, провели встречу, где обсудили укрепление безопасности в Черноморском регионе. Эта встреча состоялась перед первой конференцией по безопасности Черноморского региона в Бухаресте, организованной под эгидой Международной крымской платформы.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба.

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В рамках встречи главы МИД Украины и Румынии обсудили двусторонние и региональные вопросы, направленные на усиление безопасности в Черноморском регионе и за его пределами. Кулеба сообщил в своем Twitter о диалоге с Ауреску и отметил, что румынский министр осудил казнь украинского военнопленного, а также другие зверства России.

Инициатива проведения первой Черноморской конференции по безопасности Крымской платформы принадлежит Украине, которая также организовала мероприятие, запланированное на 12-13 апреля в Бухаресте. В рамках конференции будут представлены исследования экспертной сети Крымской платформы по будущей конфигурации безопасности региона Черного и Азовского морей.

Конференция по безопасности Черноморского региона имеет важное значение для Украины, так как Россия продолжает проводить военные учения и строить инфраструктуру в Крыму и на региональных территориях. Встреча глав МИД Украины и Румынии является одним из многих шагов, предпринимаемых странами для обеспечения безопасности в регионе Черного моря и за его пределами.

Напомним, что более 800 тысяч долларов предоставит Румыния Украине для укрепления обороны по инициатие НАТО. Перед началом встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску подчеркнул: поддержка Украины должна продолжаться столько, сколько будет нужно.