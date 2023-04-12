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Кулеба обговорив із главою МЗС Румунії, як зміцнити безпеку в Чорноморському регіоні

12 квітня 2023 21:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кулеба обговорив із главою МЗС Румунії, як зміцнити безпеку в Чорноморському регіоні
Глави МЗС України та Румунії Дмитро Кулеба та Богдан Ауреску. Фото: Sputnik
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глави Міністерств закордонних справ України та Румунії , Дмитро Кулеба та Богдан Ауреску провели зустріч, де обговорили зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Ця зустріч відбулася перед першою конференцією з безпеки Чорноморського регіону у Бухаресті, організованою під егідою Міжнародної кримської платформи.

Про це повідомив Дмитро Кулеба.

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Зустріч дипломатів

У рамках зустрічі глави МЗС України та Румунії обговорили двосторонні та регіональні питання, спрямовані на посилення безпеки у Чорноморському регіоні та за його межами. Кулеба повідомив у своєму Twitter про діалог з Ауреску та зазначив, що румунський міністр засудив страту українського військовополоненого, а також інші звірства Росії.

Ініціатива проведення першої Чорноморської конференції з безпеки Кримської платформи належить Україні, яка також організувала захід, запланований на 12-13 квітня у Бухаресті. У рамках конференції будуть представлені дослідження експертної мережі Кримської платформи щодо майбутньої конфігурації безпеки регіону Чорного та Азовського морів.

Конференція з безпеки Чорноморського регіону має важливе значення для України, оскільки Росія продовжує проводити військові навчання та будувати інфраструктуру в Криму та на регіональних територіях. Зустріч глав МЗС України та Румунії є одним із багатьох кроків, які роблять країни для забезпечення безпеки в регіоні Чорного моря та за його межами.

Нагадаємо, що понад 800 тисяч доларів надасть Румунія Україні для зміцнення оборони з ініціативи НАТО. Перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску наголосив: підтримка України має тривати стільки, скільки буде потрібно.

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