Кулеба назвал условие, при котором Украина простит Германии отказ передавать ракеты Taurus

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Украина может "закрыть глаза" на отказ Германии передать Киеву крылатые ракеты Taurus, если Берлин передаст дополнительные системы ПВО. Сейчас Украина готовится к тяжелейшей зиме в своей истории.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Welt.

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Кулеба подчеркнул, что сейчас Украина готовится к тяжелейшей зиме в своей истории и ей просто необходимо ПВО, чтобы защитить энергоинфраструктуру. Если же Германия согласится передать средства противовоздушной обороны, Киев сможет закрыть глаза на отказ передачи ракет Taurus.

"Россияне учатся и еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами", — сказал министр.

Кроме того, он подчеркнул, что переговоры с немецким правительством о передаче ракет Taurus продолжатся.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что Германия не планирует в ближайшее время передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Там, в частности, боятся, что этим вооружением могут наносить удар по Керченскому мосту.

Добавим, главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнес Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман утверждает, что Украина вправе нападать на объекты Российской Федерации.