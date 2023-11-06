Кулеба назвал условие, при котором Украина простит Германии отказ передавать ракеты Taurus
Украина может "закрыть глаза" на отказ Германии передать Киеву крылатые ракеты Taurus, если Берлин передаст дополнительные системы ПВО. Сейчас Украина готовится к тяжелейшей зиме в своей истории.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Welt.
Чего хочет Украина от Германии
Кулеба подчеркнул, что сейчас Украина готовится к тяжелейшей зиме в своей истории и ей просто необходимо ПВО, чтобы защитить энергоинфраструктуру. Если же Германия согласится передать средства противовоздушной обороны, Киев сможет закрыть глаза на отказ передачи ракет Taurus.
"Россияне учатся и еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами", — сказал министр.
Кроме того, он подчеркнул, что переговоры с немецким правительством о передаче ракет Taurus продолжатся.
Напомним, недавно СМИ сообщили, что Германия не планирует в ближайшее время передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Там, в частности, боятся, что этим вооружением могут наносить удар по Керченскому мосту.
Добавим, главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнес Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман утверждает, что Украина вправе нападать на объекты Российской Федерации.
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