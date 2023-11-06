Кулеба назвав умову, за якої Україна пробачить Німеччині відмову передавати ракети Taurus

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Україна може "заплющити очі" на відмову Німеччини передати Києву крилаті ракети Taurus, якщо Берлін передасть додаткові системи ППО. Зараз Україна готується до найважчої зими у своїй історії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Welt.

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Кулеба наголосив, що зараз Україна готується до найважчої зими в своїй історії і їй просто необхідне ППО, щоб захистити енергоінфраструктуру. Якщо ж Німеччина погодиться передати засоби протиповітряної оборони, то Київ зможе заплющити очі на відмову передачі ракет Taurus.

"Росіяни вчаться і ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", — сказав міністр.

Окрім того, він наголосив, що переговори з німецьким урядом про передачу ракет Taurus продовжаться.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Німеччина не планує найближчим часом передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Там, зокрема, бояться, що цим озброєнням можуть завдавати удару по Керченському мосту.

Додамо, головний оборонний комітет Бундестагу під керуванням Марі-Агнес Штрак-Циммерман наполегливо рекомендував німецькому уряду негайно поставити Україні ракети дальньої дії Taurus. Штрак-Циммерман стверджує, що Україна має право нападати на об'єкти Російської Федерації.