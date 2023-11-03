Кулеба анонсировал больше оружия для Украины после встречи с главой Rheinmetall

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с главой Rheinmetall Армином Паппергером. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

В Германии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером. После этого он анонсировал больше оружия для Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в соцсети X.

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Стороны обсудили расширение сотрудничества немецкого и украинского оборонпрома.

"У Украины будет больше оружия и боеприпасов, чтобы защищаться, защищать гражданское население и инфраструктуру от российских атак. Мы обсудили способы дальше развивать альянс немецкой и украинской оборонных индустрий", — сообщил Кулеба.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о дальнейших поставках ракет ATACMS.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к усилению украинской ПВО в преддверии зимы. Стоимость ракеты противовоздушной обороны — в разы меньше ремонта последствий попадания в энергетическую инфраструктуру.