Кулеба анонсировал больше оружия для Украины после встречи с главой Rheinmetall
В Германии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером. После этого он анонсировал больше оружия для Украины.
Об этом Дмитрий Кулеба написал в соцсети X.
Оружие для Украины
Стороны обсудили расширение сотрудничества немецкого и украинского оборонпрома.
"У Украины будет больше оружия и боеприпасов, чтобы защищаться, защищать гражданское население и инфраструктуру от российских атак. Мы обсудили способы дальше развивать альянс немецкой и украинской оборонных индустрий", — сообщил Кулеба.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о дальнейших поставках ракет ATACMS.
Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к усилению украинской ПВО в преддверии зимы. Стоимость ракеты противовоздушной обороны — в разы меньше ремонта последствий попадания в энергетическую инфраструктуру.
Читайте Новини.LIVE!