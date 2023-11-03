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Кулеба анонсував більше зброї для України після зустрічі з главою Rheinmetall

3 листопада 2023 15:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кулеба анонсував більше зброї для України після зустрічі з главою Rheinmetall
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з главою Rheinmetall Арміном Паппергером. Фото: twitter.com/DmytroKuleba
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Німеччині міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з генеральним директором оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Після цього він анонсував більше зброї для України.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі X.

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Сторони обговорили розширення співпраці німецького та українського оборонпрому.

"В України буде більше зброї та боєприпасів, щоб захищатися, захищати цивільне населення та інфраструктуру від російських атак. Ми обговорили способи далі розвивати альянс німецької та української оборонних індустрій", — повідомив Кулеба.

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Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про подальші постачання ракет ATACMS.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до посилення української ППО напередодні зими. Вартість ракети протиповітряної оборони — в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру. 

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