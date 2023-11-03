Кулеба анонсував більше зброї для України після зустрічі з главою Rheinmetall

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з главою Rheinmetall Арміном Паппергером. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

У Німеччині міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з генеральним директором оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Після цього він анонсував більше зброї для України.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі X.

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"В України буде більше зброї та боєприпасів, щоб захищатися, захищати цивільне населення та інфраструктуру від російських атак. Ми обговорили способи далі розвивати альянс німецької та української оборонних індустрій", — повідомив Кулеба.

Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про подальші постачання ракет ATACMS.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до посилення української ППО напередодні зими. Вартість ракети протиповітряної оборони — в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру.