Кремлевский политолог опозорился с мемом про "Новую почту"

Фургон "Новой почты", якобы перевозящий военную технику. Фотоколлаж: соцсети

Российский пропутинский политолог Сергей Марков заявил о том, что ВСУ якобы тайно перевозят вооружение в фургонах "Новой почты".

В доказательство своих слов он опубликовал под видом реальной фотографии известную "фотожабу", широко распространенную в украинском сегменте соцсетей.

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"ВСУ нагло маскируются под гражданских, тем самым грубо нарушая все конвенции о военных действиях. России надо начать громить это. Военная техника ВСУ массово тайно перевозится в фургонах почты", — написал Марков в своем телеграм-канале.

Пост Сергея Маркова. Скриншот: t.me/logikamarkova

"Это вы еще про АТБ и "Розетку" мало знаете!"

Публикация Маркова развеселила пользователей Telegram, разъяснивших политологу в комментариях, что он купился на популярный украинский мем.

"Это вы еще про АТБ и "Розетку" мало знаете", — пишет один из комментаторов.

"Марков, у Вас неполная информация. Там внутри БТРа сидит Обама!" — предупреждает другой.

Комментарии пользователей. Скриншот: t.me/logikamarkova

Комментарии пользователей. Скриншот: t.me/logikamarkova

Мемы о "Новой почте"

Серия мемов о "Новой почте" появилась после того, как российский пропагандисткий канал Readovka сообщил, что технический сбой в работе компании 19 мая якобы был результатом вмешательства российских хакеров.

"Именно через "Новую почту" осуществлялась поставка британских БМП Bradley и немецких танков Leopard. Теперь логистика украинской армии нарушена еще больше, а полученные базы позволят выявить конкретных лиц, поставляющих ВСУшникам военное оборудование", — заявили пропагандисты.

В ответ украинский сегмент соцсетей взорвался многочисленными мемами и фотожабами, изображающими, как "Новая почта" перевозит западное вооружение. К флешмобу присоединилась и сама компания, записав ролик "Как правильно упаковать танк".

Не в первый раз

Ранее Сергей Марков феерически оконфузился, выдав фото сына Петра Порошенко, принимающего воинскую присягу, за фото сына Дмитрия Пескова, якобы воевавшего в ЧВК "Вагнер".

Российский алкополитолог Марков выложил фото сына Пескова, дающего присягу. Правда при ближайшем рассмотрении сын Пескова оказался сыном Порошенко, дающим присягу ВСУ. Причем, рядом с ним стоит сам Порошенко



Фото вызвало фурор. Марков уже удалил и пообещал разобраться pic.twitter.com/AlRJH4r3Lz — Денис Казанський (@den_kazansky) April 22, 2023

Напомним, ранее главный рупор российской пропаганды Владимир Соловьев напугал своих телезрителей, заявив, что Запад обязательно передаст Украине ядерное оружие.

Также российская пропагандистка Ольга Скабеева от страха начала запинаться в прямом эфире, рассказывая об "ужасах", творящихся в приграничных районах Белгородской области.