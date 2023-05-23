Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Кремлевский политолог опозорился: принял мем про "Новую почту" за правду arrow

Кремлевский политолог опозорился: принял мем про "Новую почту" за правду

23 мая 2023 16:50
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Кремлевский политолог опозорился с мемом про "Новую почту"
Фургон "Новой почты", якобы перевозящий военную технику. Фотоколлаж: соцсети
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Российский пропутинский политолог Сергей Марков заявил о том, что ВСУ якобы тайно перевозят вооружение в фургонах "Новой почты".

В доказательство своих слов он опубликовал под видом реальной фотографии известную "фотожабу", широко распространенную в украинском сегменте соцсетей.

Читайте также:

"ВСУ нагло маскируются под гражданских, тем самым грубо нарушая все конвенции о военных действиях. России надо начать громить это. Военная техника ВСУ массово тайно перевозится в фургонах почты", — написал Марков в своем телеграм-канале.

Сергій Марков, мем про "Нову пошту" - скріншот
Пост Сергея Маркова. Скриншот: t.me/logikamarkova

"Это вы еще про АТБ и "Розетку" мало знаете!"

Публикация Маркова развеселила пользователей Telegram, разъяснивших политологу в комментариях, что он купился на популярный украинский мем.

"Это вы еще про АТБ и "Розетку" мало знаете", — пишет один из комментаторов.

"Марков, у Вас неполная информация. Там внутри БТРа сидит Обама!" — предупреждает другой.

Сергій Марков, мем про "Нову пошту" - скріншот
Комментарии пользователей. Скриншот: t.me/logikamarkova
Сергій Марков, мем про "Нову пошту" - скріншот
Комментарии пользователей. Скриншот: t.me/logikamarkova

Мемы о "Новой почте"

Серия мемов о "Новой почте" появилась после того, как российский пропагандисткий канал Readovka сообщил, что технический сбой в работе компании 19 мая якобы был результатом вмешательства российских хакеров.

"Именно через "Новую почту" осуществлялась поставка британских БМП Bradley и немецких танков Leopard. Теперь логистика украинской армии нарушена еще больше, а полученные базы позволят выявить конкретных лиц, поставляющих ВСУшникам военное оборудование", — заявили пропагандисты.

В ответ украинский сегмент соцсетей взорвался многочисленными мемами и фотожабами, изображающими, как "Новая почта" перевозит западное вооружение. К флешмобу присоединилась и сама компания, записав ролик "Как правильно упаковать танк".

@novapostpl.official

З Nova Post все легко і швидко❤️ До речі, не забудь сьогодні задонатити на справжній Leopard🐆 #українськийтікток#новапошта#новапоштапольща#novapostwarszawa#warszawa#нашівваршаві#нашівпольщі

♬ Відриваючись - Parfeniuk

Не в первый раз

Ранее Сергей Марков феерически оконфузился, выдав фото сына Петра Порошенко, принимающего воинскую присягу, за фото сына Дмитрия Пескова, якобы воевавшего в ЧВК "Вагнер".

Напомним, ранее главный рупор российской пропаганды Владимир Соловьев напугал своих телезрителей, заявив, что Запад обязательно передаст Украине ядерное оружие.

Также российская пропагандистка Ольга Скабеева от страха начала запинаться в прямом эфире, рассказывая об "ужасах", творящихся в приграничных районах Белгородской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас