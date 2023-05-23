Кремлевский политолог опозорился с мемом про "Новую почту"

Кремлевский политолог опозорился: принял мем про "Новую почту" за правду
Российский пропутинский политолог Сергей Марков заявил о том, что ВСУ якобы тайно перевозят вооружение в фургонах "Новой почты".
В доказательство своих слов он опубликовал под видом реальной фотографии известную "фотожабу", широко распространенную в украинском сегменте соцсетей.
"ВСУ нагло маскируются под гражданских, тем самым грубо нарушая все конвенции о военных действиях. России надо начать громить это. Военная техника ВСУ массово тайно перевозится в фургонах почты", — написал Марков в своем телеграм-канале.
"Это вы еще про АТБ и "Розетку" мало знаете!"
Публикация Маркова развеселила пользователей Telegram, разъяснивших политологу в комментариях, что он купился на популярный украинский мем.
"Это вы еще про АТБ и "Розетку" мало знаете", — пишет один из комментаторов.
"Марков, у Вас неполная информация. Там внутри БТРа сидит Обама!" — предупреждает другой.
Мемы о "Новой почте"
Серия мемов о "Новой почте" появилась после того, как российский пропагандисткий канал Readovka сообщил, что технический сбой в работе компании 19 мая якобы был результатом вмешательства российских хакеров.
"Именно через "Новую почту" осуществлялась поставка британских БМП Bradley и немецких танков Leopard. Теперь логистика украинской армии нарушена еще больше, а полученные базы позволят выявить конкретных лиц, поставляющих ВСУшникам военное оборудование", — заявили пропагандисты.
В ответ украинский сегмент соцсетей взорвался многочисленными мемами и фотожабами, изображающими, как "Новая почта" перевозит западное вооружение. К флешмобу присоединилась и сама компания, записав ролик "Как правильно упаковать танк".
@novapostpl.official
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Не в первый раз
Ранее Сергей Марков феерически оконфузился, выдав фото сына Петра Порошенко, принимающего воинскую присягу, за фото сына Дмитрия Пескова, якобы воевавшего в ЧВК "Вагнер".
Российский алкополитолог Марков выложил фото сына Пескова, дающего присягу. Правда при ближайшем рассмотрении сын Пескова оказался сыном Порошенко, дающим присягу ВСУ. Причем, рядом с ним стоит сам Порошенко— Денис Казанський (@den_kazansky) April 22, 2023
Фото вызвало фурор. Марков уже удалил и пообещал разобраться pic.twitter.com/AlRJH4r3Lz
Напомним, ранее главный рупор российской пропаганды Владимир Соловьев напугал своих телезрителей, заявив, что Запад обязательно передаст Украине ядерное оружие.
Также российская пропагандистка Ольга Скабеева от страха начала запинаться в прямом эфире, рассказывая об "ужасах", творящихся в приграничных районах Белгородской области.