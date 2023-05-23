Кремлівський політолог зганьбився з мемом про "Нову пошту"

Кремлівський політолог зганьбився: сприйняв мем про "Нову пошту" за правду
Російський пропутінський політолог Сергій Марков заявив про те, що ЗСУ нібито таємно перевозять озброєння у фургонах "Нової пошти".
На доказ своїх слів він опублікував під виглядом реальної світлини відому "фотожабу", поширену в українському сегменті соцмереж.
"ЗСУ нахабно маскуються під цивільних, тим самим грубо порушуючи всі конвенції про військові дії. Росії треба почати громити це. Військова техніка ЗСУ масово таємно перевозиться у фургонах пошти", — написав Марков у своєму телеграм-каналі.
"Це ви ще про АТБ та "Розетку" мало знаєте!"
Публікація Маркова розвеселила користувачів Telegram, котрі роз'яснили політологу в коментарях, що він купився на популярний український мем.
"Це ви ще про АТБ та "Розетку" мало знаєте", — пише один із коментаторів.
"Марков, у Вас неповна інформація. Там усередині БТРа сидить Обама!" — попереджає інший.
Меми про "Нову пошту"
Серія мемів про "Нову пошту" з'явилася після того, як російський пропагандистський канал Readovka повідомив, що технічний збій у роботі компанії 19 травня нібито був результатом втручання російських хакерів.
"Саме через "Нову пошту" здійснювалося постачання британських БМП Bradley та німецьких танків Leopard. Тепер логістику української армії порушено ще більше, а отримані бази дозволять виявити конкретних осіб, які постачають "ВСУшникам" військове обладнання", — заявили пропагандисти.
У відповідь український сегмент соцмереж вибухнув численними мемами та "фотожабами", які зображують, як "Нова пошта" перевозить західне озброєння. До флешмобу приєдналася і сама компанія, записавши ролик "Як правильно запакувати танк".
@novapostpl.official
З Nova Post все легко і швидко❤️ До речі, не забудь сьогодні задонатити на справжній Leopard🐆 #українськийтікток #новапошта #новапоштапольща #novapostwarszawa #warszawa # нашівваршаві♬ Відриваючись - Parfeniuk
Не вперше
Раніше Сергій Марков феєрично осоромився, видавши світлину сина Петра Порошенка, який складає військову присягу, за фото сина Дмитра Пєскова, який нібито воював у ПВК "Вагнер".
Российский алкополитолог Марков выложил фото сына Пескова, дающего присягу. Правда при ближайшем рассмотрении сын Пескова оказался сыном Порошенко, дающим присягу ВСУ. Причем, рядом с ним стоит сам Порошенко— Денис Казанський (@den_kazansky) April 22, 2023
Фото вызвало фурор. Марков уже удалил и пообещал разобраться pic.twitter.com/AlRJH4r3Lz
Нагадаємо, раніше головний рупор російської пропаганди Володимир Соловйов налякав своїх телеглядачів, заявивши, що Захід обов'язково передасть Україні ядерну зброю.
Також російська пропагандистка Ольга Скабеєва від страху почала запинатися в прямому ефірі, розповідаючи про "жахіття", які творяться у прикордонних районах Білгородської області.