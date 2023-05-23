Кремлівський політолог зганьбився з мемом про "Нову пошту"

Фургон "Нової пошти", який нібито перевозить військову техніку. Фотоколаж: соцмережі

Російський пропутінський політолог Сергій Марков заявив про те, що ЗСУ нібито таємно перевозять озброєння у фургонах "Нової пошти".

На доказ своїх слів він опублікував під виглядом реальної світлини відому "фотожабу", поширену в українському сегменті соцмереж.

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"ЗСУ нахабно маскуються під цивільних, тим самим грубо порушуючи всі конвенції про військові дії. Росії треба почати громити це. Військова техніка ЗСУ масово таємно перевозиться у фургонах пошти", — написав Марков у своєму телеграм-каналі.

Допис Сергія Маркова. Скріншот: t.me/logikamarkova

"Це ви ще про АТБ та "Розетку" мало знаєте!"

Публікація Маркова розвеселила користувачів Telegram, котрі роз'яснили політологу в коментарях, що він купився на популярний український мем.

"Це ви ще про АТБ та "Розетку" мало знаєте", — пише один із коментаторів.

"Марков, у Вас неповна інформація. Там усередині БТРа сидить Обама!" — попереджає інший.

Коментарі користувачів. Скріншот: t.me/logikamarkova

Коментарі користувачів. Скріншот: t.me/logikamarkova

Меми про "Нову пошту"

Серія мемів про "Нову пошту" з'явилася після того, як російський пропагандистський канал Readovka повідомив, що технічний збій у роботі компанії 19 травня нібито був результатом втручання російських хакерів.

"Саме через "Нову пошту" здійснювалося постачання британських БМП Bradley та німецьких танків Leopard. Тепер логістику української армії порушено ще більше, а отримані бази дозволять виявити конкретних осіб, які постачають "ВСУшникам" військове обладнання", — заявили пропагандисти.

У відповідь український сегмент соцмереж вибухнув численними мемами та "фотожабами", які зображують, як "Нова пошта" перевозить західне озброєння. До флешмобу приєдналася і сама компанія, записавши ролик "Як правильно запакувати танк".

Не вперше

Раніше Сергій Марков феєрично осоромився, видавши світлину сина Петра Порошенка, який складає військову присягу, за фото сина Дмитра Пєскова, який нібито воював у ПВК "Вагнер".

Российский алкополитолог Марков выложил фото сына Пескова, дающего присягу. Правда при ближайшем рассмотрении сын Пескова оказался сыном Порошенко, дающим присягу ВСУ. Причем, рядом с ним стоит сам Порошенко



Фото вызвало фурор. Марков уже удалил и пообещал разобраться pic.twitter.com/AlRJH4r3Lz — Денис Казанський (@den_kazansky) April 22, 2023

Нагадаємо, раніше головний рупор російської пропаганди Володимир Соловйов налякав своїх телеглядачів, заявивши, що Захід обов'язково передасть Україні ядерну зброю.

Також російська пропагандистка Ольга Скабеєва від страху почала запинатися в прямому ефірі, розповідаючи про "жахіття", які творяться у прикордонних районах Білгородської області.