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Кремлівський політолог зганьбився: сприйняв мем про "Нову пошту" за правду

23 травня 2023 16:50
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Кремлівський політолог зганьбився з мемом про "Нову пошту"
Фургон "Нової пошти", який нібито перевозить військову техніку. Фотоколаж: соцмережі
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Російський пропутінський політолог Сергій Марков заявив про те, що ЗСУ нібито таємно перевозять озброєння у фургонах "Нової пошти".

На доказ своїх слів він опублікував під виглядом реальної світлини відому "фотожабу", поширену в українському сегменті соцмереж.

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"ЗСУ нахабно маскуються під цивільних, тим самим грубо порушуючи всі конвенції про військові дії. Росії треба почати громити це. Військова техніка ЗСУ масово таємно перевозиться у фургонах пошти", — написав Марков у своєму телеграм-каналі.

Сергій Марков, мем про "Нову пошту" - скріншот
Допис Сергія Маркова. Скріншот: t.me/logikamarkova

"Це ви ще про АТБ та "Розетку" мало знаєте!"

Публікація Маркова розвеселила користувачів Telegram, котрі роз'яснили політологу в коментарях, що він купився на популярний український мем.

"Це ви ще про АТБ та "Розетку" мало знаєте", — пише один із коментаторів.

"Марков, у Вас неповна інформація. Там усередині БТРа сидить Обама!" — попереджає інший.

Сергій Марков, мем про "Нову пошту" - скріншот
Коментарі користувачів. Скріншот: t.me/logikamarkova
Сергій Марков, мем про "Нову пошту" - скріншот
Коментарі користувачів. Скріншот: t.me/logikamarkova

Меми про "Нову пошту"

Серія мемів про "Нову пошту" з'явилася після того, як російський пропагандистський канал Readovka повідомив, що технічний збій у роботі компанії 19 травня нібито був результатом втручання російських хакерів.

"Саме через "Нову пошту" здійснювалося постачання британських БМП Bradley та німецьких танків Leopard. Тепер логістику української армії порушено ще більше, а отримані бази дозволять виявити конкретних осіб, які постачають "ВСУшникам" військове обладнання", — заявили пропагандисти.

У відповідь український сегмент соцмереж вибухнув численними мемами та "фотожабами", які зображують, як "Нова пошта" перевозить західне озброєння. До флешмобу приєдналася і сама компанія, записавши ролик "Як правильно запакувати танк".

@novapostpl.official

З Nova Post все легко і швидко❤️ До речі, не забудь сьогодні задонатити на справжній Leopard🐆 #українськийтікток #новапошта #новапоштапольща #novapostwarszawa #warszawa # нашівваршаві

♬ Відриваючись - Parfeniuk

Не вперше

Раніше Сергій Марков феєрично осоромився, видавши світлину сина Петра Порошенка, який складає військову присягу, за фото сина Дмитра Пєскова, який нібито воював у ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, раніше головний рупор російської пропаганди Володимир Соловйов налякав своїх телеглядачів, заявивши, що Захід обов'язково передасть Україні ядерну зброю.

Також російська пропагандистка Ольга Скабеєва від страху почала запинатися в прямому ефірі, розповідаючи про "жахіття", які творяться у прикордонних районах Білгородської області.

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