Кремень требует у Верховной Рады отказаться от двуязычного бумажного паспорта гражданина Украины

Паспортный стол. Фото: УНИАН

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратил внимание на проблему, связанную с наличием двух типов паспортов граждан Украины — биометрических и старых, где сведения о гражданине записаны на двух языках — украинском и русском. В связи с этим он требует от Верховной Рады отказаться от двуязычного бумажного паспорта гражданина Украины.

Об этом сообщает Media Center Ukraine.

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Что требует Кремень

Кремень подчеркнул, что в связи с этим возникла необходимость внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины.

"Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", — указал он.

Кремень отметил, что данная проблема вызывает затруднения и необходимо ее урегулировать. Он подчеркнул, что на сегодняшний день существует два вида паспортов граждан Украины, их необходимо унифицировать и привести в соответствие с языковым законом.

В настоящее время информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны как на государственном, так и на негосударственном языках в паспортах старого образца.

Напомним, что украинские граждане, выехавшие за границу, получили возможность оформить ID-карту в ряде стран. Это можно сделать в подразделениях госпредприятия "Документ".