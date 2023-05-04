Кремінь вимагає у Верховної Ради відмовитись від двомовного паперового паспорта громадянина України

Паспортний стіл. Фото: УНІАН

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернув увагу на проблему, пов'язану з наявністю двох типів паспортів громадян України — біометричних та старих, де відомості про громадянина записані двома мовами — українською та російською. У зв'язку з цим він вимагає від Верховної Ради відмовитись від двомовного паперового паспорта громадянина України.

Про це повідомляє Media Center Ukraine.

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Що вимагає Кремінь

Кремінь наголосив, що у зв'язку з цим виникла потреба внести зміни до положення про паспорт громадянина України.

"Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону", — зазначив він.

Кремінь зазначив, що ця проблема викликає труднощі та необхідно її врегулювати. Він підкреслив, що на сьогодні існує два види паспортів громадян України, їх необхідно уніфікувати та привести у відповідність до мовного закону.

В цей час інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані як державною, так і недержавною мовами в паспортах старого зразка.

Нагадаємо, що українські громадяни, які виїхали за кордон, отримали можливість оформити ID-картку у низці країн. Це можна зробити у підрозділах держпідприємства "Документ".