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Кремінь вимагає у Верховної Ради відмовитись від двомовного паперового паспорта громадянина України

4 травня 2023 15:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кремінь вимагає у Верховної Ради відмовитись від двомовного паперового паспорта громадянина України
Паспортний стіл. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернув увагу на проблему, пов'язану з наявністю двох типів паспортів громадян України — біометричних та старих, де відомості про громадянина записані двома мовами — українською та російською. У зв'язку з цим він вимагає від Верховної Ради відмовитись від двомовного паперового паспорта громадянина України.

Про це повідомляє Media Center Ukraine.

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Що вимагає Кремінь

Кремінь наголосив, що у зв'язку з цим виникла потреба внести зміни до положення про паспорт громадянина України.

"Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону",  зазначив він.

Кремінь зазначив, що ця проблема викликає труднощі та необхідно її врегулювати. Він підкреслив, що на сьогодні існує два види паспортів громадян України, їх необхідно уніфікувати та привести у відповідність до мовного закону.

В цей час інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані як державною, так і недержавною мовами в паспортах старого зразка.

Нагадаємо, що українські громадяни, які виїхали за кордон, отримали можливість оформити ID-картку у низці країн. Це можна зробити у підрозділах держпідприємства "Документ".

 

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