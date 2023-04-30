Кредитный прогноз Египта снизили к негативному, премьер обещает рассчитаться с долгами

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули. Фото: Twitter Daily News Egypt

Кредитные агентства изменили свои прогнозы по Египту, заявив о долговых рисках этой страны. Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули заверил, что страна не отказывается от своих долговых обязательств.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Агентство S&P Global Ratings в апреле текущего снизило свой прогноз по Египту до негативного.

Аналитики прогнозируют дальнейшее обесценивание египетской валюты.

Другое агентство, Moody's Investors Service, на прошлой неделе предупредило о росте рисков по "долговой устойчивости" правительства.

Реакция египетских властей

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, пытаясь снизить беспокойство рынка после таких заявлений, заверил, что страна не отказывается от выполнения своих международных обязательств.

"Пока мы не опаздывали с выполнением каких-либо наших обязательств, поэтому, даст Бог, так и дальше будет", — подчеркнул Мостафа Мадбули.

Напомним, что по данным американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет, которые затем тайно планировали доставить в РФ.