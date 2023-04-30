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Кредитний прогноз Єгипту знизили до негативного, прем’єр обіцяє розрахуватися з боргами

30 квітня 2023 10:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кредитний прогноз Єгипту знизили до негативного, прем’єр обіцяє розрахуватися з боргами
Прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі. Фото: Twitter Daily News Egypt
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кредитні агентства змінили свої прогнози щодо Єгипту, заявивши про боргові ризики цієї країни. Прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі запевнив, що країна не відмовляється від своїх боргових зобов’язань.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Агентство S&P Global Ratings у квітні поточного знизило свій прогноз щодо Єгипту до негативного.

Аналітики прогнозують подальше знецінення єгипетської валюти.

Інше агентство, Moody’s Investors Service, минулого тижня попередило про зростання ризиків щодо "боргової стійкості" уряду.

Реакція єгипетської влади

Прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі, намагаючись зменшити занепокоєння ринку після таких заяв, запевнив, що країна не відмовляється від виконання своїх міжнародних зобов’язань.

"Поки що ми не запізнювалися з виконанням будь-яких наших зобов’язань, тож, дасть Бог, так і надалі буде", — наголосив Мостафа Мадбулі.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет, які потім таємно планували доправити до рф.

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