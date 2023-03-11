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Страны Балтии обсуждают совместные проекты в космической отрасли: о чем идет речь

11 марта 2023 21:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Балтийские страны собрались в Таллинне на "космическую" встречу
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Эстония, Латвия и Литва готовятся к сотрудничеству в области космических исследований. Сейчас три страны работают над общей онлайн-платформой, которая базируется на данных дистанционного мониторинга Земли.

Об этом сообщает издание ERR.

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Встреча в Таллинне

Три балтийских страны встретились в столице Эстонии для того, чтобы обсудить сотрудничество в космической отрасли.

"Эстония, Латвия и Литва сотрудничают с Европейским космическим агентством (ЕКА) и вносят свой вклад в отборочные программы, но пока взаимный обмен информацией и опытом был скромным. В то же время, с точки зрения космического сектора, мы похожи страны с похожими вызовами, и реализация совместных проектов была бы полезна всем сторонам", — подчеркнул глава космического сектора Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Паул Лияс.

Что могут предложить страны друг другу

Каждая из трех балтийских стран может предложить другим достижение в технологически сложных отраслях.

Так, Эстония может поделиться опытом в кибербезопасности и секторе высоких технологий.

У Латвии есть потенциал в области космической связи и квантовой коммуникации.

Литва имеет достижения в производстве малых спутников и лазеров.

Новый совместный проект

В настоящее время три страны обсуждают разработку общей онлайн-платформы на базе данных дистанционного мониторинга Земли.

Эта платформа может быть полезна как государствам, так и бизнесу всех трех стран.

Напомним, в январе глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер во время пресс-конференции заявил, что ведомство не будет участвовать в проекте китайской станции.

Фото: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

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