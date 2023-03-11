Страны Балтии обсуждают совместные проекты в космической отрасли: о чем идет речь
Эстония, Латвия и Литва готовятся к сотрудничеству в области космических исследований. Сейчас три страны работают над общей онлайн-платформой, которая базируется на данных дистанционного мониторинга Земли.
Об этом сообщает издание ERR.
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Встреча в Таллинне
Три балтийских страны встретились в столице Эстонии для того, чтобы обсудить сотрудничество в космической отрасли.
"Эстония, Латвия и Литва сотрудничают с Европейским космическим агентством (ЕКА) и вносят свой вклад в отборочные программы, но пока взаимный обмен информацией и опытом был скромным. В то же время, с точки зрения космического сектора, мы похожи страны с похожими вызовами, и реализация совместных проектов была бы полезна всем сторонам", — подчеркнул глава космического сектора Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Паул Лияс.
Что могут предложить страны друг другу
Каждая из трех балтийских стран может предложить другим достижение в технологически сложных отраслях.
Так, Эстония может поделиться опытом в кибербезопасности и секторе высоких технологий.
У Латвии есть потенциал в области космической связи и квантовой коммуникации.
Литва имеет достижения в производстве малых спутников и лазеров.
Новый совместный проект
В настоящее время три страны обсуждают разработку общей онлайн-платформы на базе данных дистанционного мониторинга Земли.
Эта платформа может быть полезна как государствам, так и бизнесу всех трех стран.
Напомним, в январе глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер во время пресс-конференции заявил, что ведомство не будет участвовать в проекте китайской станции.
Фото: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium