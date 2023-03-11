Країни Балтії обговорюють спільні проєкти в космічній галузі: про що йдеться

Балтійські країни зібралися у Таллінні на "космічну" зустріч

Естонія, Латвія і Литва готуються до співпраці галузі космічних досліджень. Зараз три країни працюють над спільною онлайн-платформою, яка базуватиметься на даних дистанційного моніторингу Землі.

Про це повідомляє видання ERR.

Зустріч у Таллінні

Три балтійські країни зустрілися у столиці Естонії для того, аби обговорити співпрацю в космічній галузі.

"Естонія, Латвія та Литва співпрацюють з Європейським космічним агентством (ЄКА) і роблять свій внесок у відбіркові програми, але поки що взаємний обмін інформацією та досвідом був скромним. У той же час, з погляду космічного сектора, ми схожі країни зі схожими викликами, і реалізація спільних проектів була б корисною всім сторонам", — наголосив очільник космічного сектору Міністерства економіки та комунікацій Естонії Паул Ліяс.

Що можуть запропонувати країни одна одній

Кожна з трьох балтійських країн може запропонувати іншим певні досягнення в технологічно складних галузях.

Так, Естонія може поділитися досвідом в кібербезпеці та секторі високих технологій.

У Латвії є потенціал в галузі космічного зв’язку і квантової комунікації.

Литва ж має досягнення у виробництві малих супутників та лазерів.

Новий спільний проєкт

Зараз три країни обговорюють розробку спільної онлайн-платформи на базі даних дистанційного моніторинга Землі.

Ця платформа може бути корисною як для держав, так і для бізнесу усіх трьох країн.

Нагадаємо, у січні голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер під час пресконференції заявив, що відомство не братиме участі в проєкті китайської станції.

Фото: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium