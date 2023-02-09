Посол Украины в ООН Кислица раскритиковал пророссийское выступление на Совбезе музыканта Вотерса

Украинский дипломат напомнил известному рок-музыканту, как москва запрещала их музыку за протесты против агрессивной войны в Афганистане

Известный музыкант Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в Совбезе ООН с заявлением о возможной спровоцированности нападения россии на Украину. Сергей Кислица высмеял эту позицию рокера.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Заявление Уотерса

Музыкант легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совета безопасности ООН по приглашению российской федерации.

В своем выступлении Уотерс, давно известный своими пророссийскими взглядами, заявил, что полномасштабная война, начатая россией против Украины 24 февраля 2022 года, якобы "не была непровоцирована", намекнув на действия Запада и Украины как причины войны.

Реакция Кислицы

Посол Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица в своем выступлении подверг критике позицию Вотерса.

Кислица напомнил, что СССР, который в 1979 году вторгся на территорию Афганистана, запретил песни группы Pink Floyd в стране именно из-за протеста против начала такой же захватнической войны кремля.

Он назвал лицемерием, что именно Уотерс пытается сейчас отбелить очередные преступные действия кремлевских властей, став очередным кирпичом в стене российской дезинформации и пропаганды (Кислица намекнул на легендарный альбом Pink Floyd, The Wall ("Стена"), запрещенный в СССР из-за антивоенной позиции группы. — Ред.).

"Продолжайте играть на гитаре, мистер Уотерс. Это подходит вам больше, чем читать лекции Совету безопасности о том, как выполнять свою работу", — отметил украинский дипломат.

Напомним, что ранее соучредитель рок-группы Pink Floyd, поддерживающий российскую агрессию против Украины, по инициативе поклонников опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину. В нем Роджер Уотерс отметил, что не имеет ничего против политики главы кремля относительно "обеспечения безопасности русскоговорящего населения Крыма, Донецка и Луганска".

Однако британский музыкант выразил свою обеспокоенность возможным наступлением рф в другие страны. Уотерс вспомнил своих детей и послал президента россии куда подальше.

Фото: Facebook Сергея Кислицы