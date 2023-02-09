Посол Украины в ООН Кислица раскритиковал пророссийское выступление на Совбезе музыканта Вотерса

"Лучше играй на гитаре": Кислица раскритиковал пророссийское заявление музыканта Pink Floyd Уотерса
Известный музыкант Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в Совбезе ООН с заявлением о возможной спровоцированности нападения россии на Украину. Сергей Кислица высмеял эту позицию рокера.
Об этом сообщает издание The Guardian.
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Заявление Уотерса
Музыкант легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совета безопасности ООН по приглашению российской федерации.
В своем выступлении Уотерс, давно известный своими пророссийскими взглядами, заявил, что полномасштабная война, начатая россией против Украины 24 февраля 2022 года, якобы "не была непровоцирована", намекнув на действия Запада и Украины как причины войны.
Реакция Кислицы
Посол Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица в своем выступлении подверг критике позицию Вотерса.
Кислица напомнил, что СССР, который в 1979 году вторгся на территорию Афганистана, запретил песни группы Pink Floyd в стране именно из-за протеста против начала такой же захватнической войны кремля.
Он назвал лицемерием, что именно Уотерс пытается сейчас отбелить очередные преступные действия кремлевских властей, став очередным кирпичом в стене российской дезинформации и пропаганды (Кислица намекнул на легендарный альбом Pink Floyd, The Wall ("Стена"), запрещенный в СССР из-за антивоенной позиции группы. — Ред.).
"Продолжайте играть на гитаре, мистер Уотерс. Это подходит вам больше, чем читать лекции Совету безопасности о том, как выполнять свою работу", — отметил украинский дипломат.
Напомним, что ранее соучредитель рок-группы Pink Floyd, поддерживающий российскую агрессию против Украины, по инициативе поклонников опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину. В нем Роджер Уотерс отметил, что не имеет ничего против политики главы кремля относительно "обеспечения безопасности русскоговорящего населения Крыма, Донецка и Луганска".
Однако британский музыкант выразил свою обеспокоенность возможным наступлением рф в другие страны. Уотерс вспомнил своих детей и послал президента россии куда подальше.
Фото: Facebook Сергея Кислицы