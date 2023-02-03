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Костин встретился с представителями Госдепа США, говорили о спецтрибунале для россии

3 февраля 2023 12:10
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Спецтрибунал для россии: украинский генпрокурор провел встречу с представителями Госдепа США
Андрей Костин провел встречу с представителями Госдепартамента США
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Спецтрибунал по преступлению агрессии должен стать основным инструментом для преодоления личного иммунитета руководства россии. Украина и мир должны применить все имеющиеся правовые инструменты для привлечения россии к ответственности за преступления против Украины.

Такое заявление сделал генеральный прокурор Андрей Костин в ходе встречи с представителями Государственного департамента США.

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"Должны применить все имеющиеся правовые инструменты для обеспечения полной и всеобъемлющей ответственности россии за зверства, совершенные в Украине. А при необходимости — создать новые инструменты", — подчеркнул генпрокурор.

Костин также отметил, что Украина будет благодарна Соединенным Штатам за поддержку в создании Специального международного трибунала.

"Спецтрибунал по преступлению агрессии должен стать основным инструментом для преодоления личного иммунитета руководства рф. Ведь победа справедливости и длительный мир — это то, к чему стремимся мы все", — заявил он.

Кто участвовал во встрече

Во встрече приняли участие посол по особым поручениям США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Скаак, первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии посол Дерек Хоган и исполняющий обязанности юридического советника Офиса юридического советника Государственного департамента США Ричард Висек.

Поддержка создания спецтрибунала для россии

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение, утвердившее свои требования по созданию специального трибунала по преступлению агрессии. Согласно резолюции, россия и Беларусь будут совместно отвечать за преступления против Украины.

19 января Европейский парламент принял резолюцию, подчеркивающую необходимость создания специального международного трибунала для преследования преступников, виновных в агрессии россии против Украины.

Из 524 присутствующих евродепутатов "за" проголосовали 472. "против"  всего 19.

Эта резолюция не имеет обязательной силы, а носит только рекомендательный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие резолюции Европарламента о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Недавно министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что его страна готова создать новый международный трибунал в Гааге. На этом трибунале должен быть осужден руководитель российской федерации.

Гукстра отметил, что Нидерланды вместе с Европейским Союзом будут искать финансирование для этого специального трибунала.

Также, по словам министра, важно, чтобы новый трибунал не пересекался и не мешал работе Международного уголовного суда, также расположенного в городе Гаага.

Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд объяснила, что процесс создания спецтрибунала сейчас обсуждается с G7 и Украиной. Вероятно, он будет создан к лету.

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