Костін призначив нового очільника Луганської обласної прокуратури

Сергій Василина

Офіс генпрокурора призначив очільником Луганської обласної прокуратури Сергія Василину. До призначення на цю посаду він очолював прокуратуру Чернігівської області.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Подробиці

Заступник генерального прокурора Антон Войтенко представив колективу Луганської обласної прокуратури нового керівника – Сергія Василину.

Войтенко зазначив, що Василина тривалий час працює в органах прокуратури і зокрема на керівних посадах. Посадовець наголосив, що Василина має достатній досвід для виконання поставлених перед областю завдань та забезпечення реалізації функцій прокуратури в умовах воєнного стану.

Заступник генерального прокурора окреслив пріоритетні завдання для нового керівника. Він наголосив на необхідності посилення роботи з притягнення до відповідальності за воєнні злочини, вчинені армією держави-агресора. Серед першочергових задач також протидія злочинам проти основ національної безпеки.

Що відомо про Сергія Василину

Сергій Василина 1980 року народження.

Закінчив Інститут підготовки кадрів органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

В органах прокуратури з 2003 року. Працював на посадах всіх рівнів. До призначення очолював Чернігівську обласну прокуратуру.

Нагадаємо, 25 січня цього року генеральний прокурор України Андрій Костін звільнив з посад п'ятьох керівників обласних прокуратур. Зокрема, був звільнений з посади голови Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.