Коррупционные скандалы и блокада границы Польши — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гостем студии Новини.LIVE стал политтехнолог Андрей Золотарев. Он расскажет про коррупционные скандалы народных депутатов, а также про блокаду границы Польши.

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Прямой эфир Новини.LIVE

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом Золотарев обсудит незакрытые вопросы времен Революции Достоинства, влияние России, коррупционные скандалы с народными депутатами. Также пойдет речь о блокаде границы с Польшей для грузовиков.

Напомним, польские фермеры присоединятся к протесту польских перевозчиков уже в этот четверг, 23 ноября. Они намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.

Также мы писали, что украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.