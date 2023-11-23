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Коррупционные скандалы и блокада границы Польши — эфир Новини.LIVE

23 ноября 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Коррупционные скандалы и блокада границы Польши — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Гостем студии Новини.LIVE стал политтехнолог Андрей Золотарев. Он расскажет про коррупционные скандалы народных депутатов, а также про блокаду границы Польши.

Прямой эфир смотрите на YouTube-канале  Новини.LIVE  в 18:00

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Вместе с ведущим Виталием Прудиусом Золотарев обсудит незакрытые вопросы времен Революции Достоинства, влияние России, коррупционные скандалы с народными депутатами. Также пойдет речь о блокаде границы с Польшей для грузовиков.

Напомним, польские фермеры присоединятся к протесту польских перевозчиков уже в этот четверг, 23 ноября. Они намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.

Также мы писали, что украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.

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