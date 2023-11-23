Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Корупційні скандали та блокада кордону Польщі — ефір Новини.LIVE arrow

Корупційні скандали та блокада кордону Польщі — ефір Новини.LIVE

23 листопада 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Корупційні скандали та блокада кордону Польщі — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Гостем студії Новини.LIVE став політтехнолог Андрій Золотарьов. Він розповість про корупційні скандали народних депутатів, а також блокаду кордону Польщі.

Прямий ефір дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE о 18:00.

Читайте також:

Прямий ефір Новини.LIVE

Разом із ведучим Віталієм Прудиусом Золотарьов обговорить незакриті питання часів Революції Гідності, вплив Росії, корупційні скандали з народними депутатами. Також йтиметься про блокаду кордону з Польщею для вантажівок.

Нагадаємо, польські фермери приєднаються до протесту польських перевізників уже цього четверга, 23 листопада. Вони мають намір провести триденну акцію на знак солідарності з представниками транспортної галузі.

Також ми писали, що українські перевізники 21 листопада влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краковець — Корчева". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

18:20 В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

Актуальне по темі