Корупційні скандали та блокада кордону Польщі — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостем студії Новини.LIVE став політтехнолог Андрій Золотарьов. Він розповість про корупційні скандали народних депутатів, а також блокаду кордону Польщі.

Прямий ефір дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE о 18:00.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Разом із ведучим Віталієм Прудиусом Золотарьов обговорить незакриті питання часів Революції Гідності, вплив Росії, корупційні скандали з народними депутатами. Також йтиметься про блокаду кордону з Польщею для вантажівок.

Нагадаємо, польські фермери приєднаються до протесту польських перевізників уже цього четверга, 23 листопада. Вони мають намір провести триденну акцію на знак солідарності з представниками транспортної галузі.

Також ми писали, що українські перевізники 21 листопада влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краковець — Корчева". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.