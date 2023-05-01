Коронацию Чарльза ІІІ будут праздновать только в одном штате Австралии

Новый король Великобритании Чарльз ІІІ. Фото: Reuters/Peter Nicholls/File Photo

Австралия не планирует праздновать коронацию нового монарха Великобритании Чарльза ІІІ на государственном уровне. Только один штат этой страны обещает рассмотреть вопрос выходного дня в день коронации.

Об этом сообщает The Guardian.

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Несмотря на то, что на церемонии коронации нового британского монарха Чарльза ІІІ Австралию будут представлять как премьер-министр Энтони Албанезе, так и генерал-губернатор (представитель британской короны в Австралии) Дэвид Херли — день коронации на большей территории Австралии не будет государственным праздником и выходным днем.

Только в одном австралийском штате, Западная Австралия, власти заявили, что рассмотрят вопрос предоставления своим жителям выходного дня.

Австралия по пути в республику

Нынешнее австралийское правительство решило не печатать портрет нового короля на банкноте номиналом 5 австралийских долларов.

Предыдущая королева, Елизавета II, была изображена на банкноте с 1992 года.

Лейбористы, составляющие правительство Австралии, ранее прогнозировали проведение референдума на территории страны по переходу к республиканской форме правления при условии победы на ближайших парламентских выборах.

Напомним, что коронация Чарльза III пройдет 6 мая, а на следующий день пройдет звездный концерт. Хедлайнерами на концерте в честь коронации короля Чарльза III станут Кэти Перри, Андреа Бочелли и Лайонел Ричи. Также выступят группа Take That, Брин Терфель, Алексис Френч и Фрея Райдингс.