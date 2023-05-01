Коронацію Чарльза ІІІ святкуватимуть тільки в одному штаті Австралії

Новий король Великої Британії Чарльз ІІІ. Фото: Reuters/Peter Nicholls/File Photo

Австралія не планує святкувати коронацію нового монарха Великої Британії Чарльза ІІІ на державному рівні. Лише один штат цієї країни обіцяє розглянути питання вихідного дня у день коронації.

Про це повідомляє The Guardian.

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Коронація — не свято

Попри те, що на церемонії коронації нового британського монарха Чарльза ІІІ Австралію представлятимуть як прем’єр-міністр Ентоні Албанезе, так і генерал-губернатор (представник британської корони в Австралії) Девід Герлі — день коронації на більшій території Австралії не буде державним святом і вихідним днем.

Тільки у одному австралійському штаті, Західна Австралія, влада заявила, що розгляне питання надання своїм мешканцям вихідного дня.

Австралія на шляху до республіки

Нинішній австралійський уряд вирішив не друкувати портрет нового короля на банкноті номіналом 5 австралійських доларів.

Попередня королева, Єлизавета ІІ, була зображена на такій банкноті з 1992 року.

Лейбористи, які складають уряд Австралії, раніше прогнозували проведення референдуму на території країни щодо переходу до республіканської форми правління за умови перемоги на найближчих парламентських виборах.

Нагадаємо, що коронація Чарльза III пройде 6 травня, а наступного дня пройде зірковий концерт. Хедлайнерами на концерті на честь коронації короля Чарльза III стануть Кеті Перрі, Андреа Бочеллі та Лайонел Річі. Також виступлять гурт Take That, Брін Терфель, Алексіс Френч та Фрея Райдінгс.