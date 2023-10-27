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Корниенко объяснил, почему пока невозможно проводить выборы в Украине

27 октября 2023 14:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Корниенко объяснил, почему пока невозможно проводить выборы в Украине
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Фото: facebook/oskorniyenko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сейчас в Украине невозможно провести выборы, пока продолжается военное положение. Однако нужно выяснить, как они должны проходить по окончании боевых действий.

Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в эфире телемарафона "Единые новости".

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"Прямо сейчас их (выборы. — Ред.) провести невозможно, сейчас действует военное положение. Обсуждение послевоенных выборов не означает, что завтра нужно проводить выборы. Но обсуждать это надо. И находить пути качественного волеизъявления в послевоенное время", — объяснил политик.

Выборы после окончания боевых действий

По его словам, в Украине должны проводиться дискуссии о проведении выборов после окончания войны и с правительствами разных государств.

Корниенко отметил, что организовать выборы после войны будет непросто, ведь они требуют много ресурсов, а именно организационных, финансовых и физических.

"Надо будет принимать закон и устанавливать новые временные правила. И решать вопросы голосования наших переселенцев за границей. В частности, и для этого нужно взаимодействовать с другими странами", — подчеркнул он.

Напомним, очередные парламентские выборы согласно Конституции Украины должны были состояться уже в это воскресенье, 29 октября. Вот только из-за военного положения провести их невозможно.

Журналисты Новини.LIVE решили поинтересоваться у одесситов, необходимо ли вообще проводить выборы в Украине, пока идет война.

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