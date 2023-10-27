Корнієнко пояснив, чому наразі неможливо проводити вибори в Україні

Заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Фото: facebook/oskorniyenko

Наразі в Україні неможливо провести вибори, поки триває воєнний стан. Проте потрібно з'ясувати, як вони мають проходити після закінчення бойових дій.

Про це повідомив заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Прямо зараз їх (вибори. — Ред.) провести неможливо, зараз діє воєнний стан. Обговорення післявоєнних виборів не означає, що завтра треба проводити вибори. Але обговорювати це треба. І знаходити шляхи якісного волевиявлення в повоєнний час", — пояснив політик.

Вибори після закінчення бойових дій

За його словами, в Україні мають проводитися дискусії щодо проведення виборів після закінчення війни та з урядами різних держав.

Корнієнко зауважив, що організувати вибори після війни буде непросто, адже вони потребують багато ресурсів, а саме організаційних, фінансових та фізичних.

"Треба буде ухвалювати закон і встановлювати нові тимчасові правила. І вирішувати питання голосування наших переселенців за кордоном. Зокрема, і для цього треба взаємодіяти з іншими країнами", — наголосив він.

Нагадаємо, чергові парламентські вибори згідно з Конституцією України мали б відбутися вже цієї неділі, 29 жовтня. От тільки через воєнний стан провести їх неможливо.

Журналісти Новини.LIVE вирішили поцікавитися в одеситів, чи необхідно взагалі проводити вибори в Україні, поки триває війна.