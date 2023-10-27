Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Корнієнко пояснив, чому наразі неможливо проводити вибори в Україні arrow

Корнієнко пояснив, чому наразі неможливо проводити вибори в Україні

27 жовтня 2023 14:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Корнієнко пояснив, чому наразі неможливо проводити вибори в Україні
Заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Фото: facebook/oskorniyenko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі в Україні неможливо провести вибори, поки триває воєнний стан. Проте потрібно з'ясувати, як вони мають проходити після закінчення бойових дій.

Про це повідомив заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Чому під час війни не буде виборів

"Прямо зараз їх (вибори. — Ред.) провести неможливо, зараз діє воєнний стан. Обговорення післявоєнних виборів не означає, що завтра треба проводити вибори. Але обговорювати це треба. І знаходити шляхи якісного волевиявлення в повоєнний час", — пояснив політик.

Вибори після закінчення бойових дій

За його словами, в Україні мають проводитися дискусії щодо проведення виборів після закінчення війни та з урядами різних держав.

Корнієнко зауважив, що організувати вибори після війни буде непросто, адже вони потребують багато ресурсів, а саме організаційних, фінансових та фізичних.

"Треба буде ухвалювати закон і встановлювати нові тимчасові правила. І вирішувати питання голосування наших переселенців за кордоном. Зокрема, і для цього треба взаємодіяти з іншими країнами", — наголосив він. 

Нагадаємо, чергові парламентські вибори згідно з Конституцією України мали б відбутися вже цієї неділі, 29 жовтня. От тільки через воєнний стан провести їх неможливо. 

Журналісти Новини.LIVE вирішили поцікавитися в одеситів, чи необхідно взагалі проводити вибори в Україні, поки триває війна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі