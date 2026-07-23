Корецкий зарегистрировал в Раде первый законопроект своего правительства: он касается детей

Глава правительства Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий /Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Премьер-министр Сергей Корецкий зарегистрировал в Верховной Раде первый законопроект своего правительства. Он предусматривает масштабную реформу системы защиты детей и семейного воспитания. В частности, документ предлагает существенно увеличить государственные выплаты опекунам и приемным семьям, усилить полномочия служб по делам детей и ввести новые гарантии для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Правительство Корецкого предлагает масштабную реформу защиты детей

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Рады, однако его уже анонсировало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Документ является одним из ключевых элементов реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка на воспитание в семейной среде до 2028 года. Он предлагает комплексно изменить подходы к защите детей, сделав акцент на развитии семейных форм воспитания вместо пребывания детей в интернатных учреждениях.

Одной из нововведений станет увеличение государственной финансовой поддержки. Выплаты на детей, находящихся под опекой, попечительством или воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа, планируется повысить почти в три раза. Если сейчас они составляют от 7 до почти 9 тысяч гривен в зависимости от возраста ребенка, то после принятия закона могут вырасти примерно до 15,7–20,2 тысячи гривен.

Для детей с инвалидностью выплаты предлагается увеличить до 24,7–29,2 тысячи гривен.

Кроме того, впервые вводится единовременное пособие в размере 36 тысяч гривен при установлении опеки или устройстве ребенка в приемную семью или детский дом семейного типа.

Существенные изменения коснутся и работы служб по делам детей. Законопроект предусматривает, что они должны реагировать на сообщения об угрозе жизни или здоровью ребенка круглосуточно — независимо от времени суток, выходных или праздничных дней. Для этого предлагается увеличить штат таких служб, ввести оплату домашних дежурств, обеспечить сотрудников транспортом, средствами связи и мобильной техникой, чтобы они могли оперативно выезжать на вызовы.

Отдельный блок изменений касается права детей на воспитание в семье. Законопроект устанавливает, что ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, не должен находиться в учреждении дольше шести месяцев, пока для него ищут семью.

С 2027 года новые семейные формы воспитания предлагается создавать в формате приемных семей, при этом уже существующие детские дома семейного типа продолжат работу. Также документ запрещает безосновательно разлучать братьев и сестер при усыновлении или устройстве в семью, если это не соответствует интересам детей.

Кроме того, законопроект вводит специализированные приемные семьи для детей, нуждающихся в особом уходе. Такие семьи смогут получать оборудованное жилье от государства, а для помощи в уходе за детьми предусмотрена возможность привлечения помощника приемных родителей.

Сами приемные родители получат право на временный отдых в качестве отдельной социальной услуги, а также дополнительные пенсионные гарантии — единый социальный взнос предлагается уплачивать за каждого из родителей из полной суммы денежного обеспечения семьи, что положительно повлияет на их страховой стаж.

Документ также меняет подход к усыновлению. Усыновителям предлагают запретить скрывать от ребенка факт усыновления, оставив тайну только для посторонних лиц. После усыновления семья в течение года будет находиться под обязательным социальным сопровождением.

Еще одно нововведение касается ответственности органов опеки и должностных лиц. Если суд обяжет орган опеки отчитаться о мерах по защите ребенка, а это не будет сделано без уважительных причин, руководителя могут оштрафовать. Кроме того, если бездействие должностных лиц приведет к тому, что ребенок или семья не получат необходимой помощи, суд будет иметь право сообщить об этом органам досудебного расследования.

Как писали Новини.LIVE, 16 июля Верховная Рада поддержала назначение Сергея Корецкого на должность главы правительства. В тот же день народные депутаты также проголосовали за обновленный состав Кабинета министров Украины.

Корецкий рассказал, что его команда сосредоточится на выполнении определенных государством приоритетов, обеспечении стабильной работы всех ключевых сфер и подготовке программы деятельности правительства. Также он поручил министрам оперативно приступить к реализации поставленных задач и обеспечить эффективное взаимодействие между всеми органами исполнительной власти.