Корея подтвердила разрешение на экспорт гаубиц Krab из Польши в Украину
Представитель министерства обороны Южной Кореи подтвердил слухи о выдаче Польше экспортной лицензии на гаубице Krab. Корейское вооружение, выпускаемое поляками, можно передавать Украине.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Корейское признание
Власти Южной Кореи признали, что предоставили Польше экспортные лицензии на гаубицы Krab.
Разрешение на передачу этого вооружения Украине Польша получила еще в прошлом году.
Детали корейской позиции
Директор европейско-азиатского отдела Бюро международного сотрудничества Ким Хьон Чхоль в интервью Reuters отметил: "Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA)... затем приняли решение выдать лицензию на экспорт из Польши" .
Вместе с тем представитель минобороны Южной Кореи подчеркнул, что позиция корейского правительства относительно передачи оружия Украине напрямую не изменилась — этого не планируется.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Южная Корея продаст назначенные Украине артиллерийские снаряды через конфиденциальное соглашение об оружии между Сеулом и Вашингтоном. Речь идет о снарядах для 155-мм артиллерии.
Также ранее Польша подписала соглашение с Южной Кореей на приобретение около тысячи танков К2, более 600 САУ К9 и 48 истребителей FA-50. Первая партия отдельных видов оружия поступит уже в этом году.
Фото: минобороны Польши