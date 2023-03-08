Корея подтвердила разрешение на экспорт гаубиц Krab из Польши в Украину

Польша получила разрешение на передачу гаубиц Krab еще в прошлом году

Представитель министерства обороны Южной Кореи подтвердил слухи о выдаче Польше экспортной лицензии на гаубице Krab. Корейское вооружение, выпускаемое поляками, можно передавать Украине.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Корейское признание

Власти Южной Кореи признали, что предоставили Польше экспортные лицензии на гаубицы Krab.

Разрешение на передачу этого вооружения Украине Польша получила еще в прошлом году.

Детали корейской позиции

Директор европейско-азиатского отдела Бюро международного сотрудничества Ким Хьон Чхоль в интервью Reuters отметил: "Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA)... затем приняли решение выдать лицензию на экспорт из Польши" .

Вместе с тем представитель минобороны Южной Кореи подчеркнул, что позиция корейского правительства относительно передачи оружия Украине напрямую не изменилась — этого не планируется.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Южная Корея продаст назначенные Украине артиллерийские снаряды через конфиденциальное соглашение об оружии между Сеулом и Вашингтоном. Речь идет о снарядах для 155-мм артиллерии.

Также ранее Польша подписала соглашение с Южной Кореей на приобретение около тысячи танков К2, более 600 САУ К9 и 48 истребителей FA-50. Первая партия отдельных видов оружия поступит уже в этом году.

Фото: минобороны Польши