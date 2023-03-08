​​​​​​​Корея підтвердила дозвіл на експорт гаубиць Krab з Польщі до України

Польща отримала дозвіл на передачу гаубиць Krab ще минулого року

Представник міністерства оборони Південної Кореї підтвердив чутки про видачу Польщі експортної ліцензії на гаубиці Krab. Корейське озброєння, яке випускають поляки, можна передавати Україні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Корейське зізнання

Влада Південної Кореї визнала, що надала Польщі експортні ліцензії на гаубиці Krab.

Дозвіл на передачу цього озброєння Україні Польща отримала ще минулого року.

Деталі корейської позиції

Директор європейсько-азійського відділу Бюро міжнародного співробітництва Кім Хьон Чхоль у інтерв’ю Reuters зазначив: "Ми розглянули всю документацію та можливі проблеми всередині Бюро технічного контролю Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA)... потім ухвалили рішення видати ліцензію на експорт з Польщі".

Разом з тим, представник міноборони Південної Кореї наголосив, що позиція корейського уряду щодо передачі зброї Україні напряму не змінилася — цього не планується.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Південна Корея продасть артилерійські снаряди, призначені Україні, через конфіденційну угоду про зброю між Сеулом і Вашингтоном. Йдеться про снаряди для 155-мм артилерії.

Також раніше Польща підписала угоду з Південною Кореєю на придбання майже тисячі танків К2, понад 600 САУ К9 та 48 винищувачів FA-50. Перша партія окремих видів зброї надійде вже цьогоріч.

Фото: міноборони Польщі