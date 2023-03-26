Контрнаступление ВСУ: на Банковой дали совет украинцам
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что гражданам следует начать меньше говорить о контрнаступлении Украины. В то же время, по его мнению, следует больше обращать внимание на политические компоненты.
Такое мнение Михаил Подоляк выразил в эфире национального телемарафона.
-
В мире может образоваться новый океан: где именно
-
Украина проиграла Англии на старте квалификации Евро-2024: результаты матча
-
Украинские болельщики устроили яркую акцию во время футбольного матча в Англии
-
Какой праздник отмечают 27 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
-
В ЕС отреагировали на планы россии разместить ядерное оружие в Беларуси
-
В Белгородской области жалуются на проблемы со светом и кражи генераторов: перехват ГУР
-
Конкурент Starlink запустил в космос более 600 спутников для глобального интернета
-
Одесситов призывного возраста, бежавших за границу, будут возвращать в Украину
-
В Киевской области резко возросло количество пожаров: в ГСЧС напомнили о правилах безопасности
-
В Тульской области прогремел мощный взрыв: росСМИ заявляют об атаке дрона
Комментарий представителя Банковой
"Мы слишком много обсуждаем сценарные планы: на каком направлении будет идти контрнаступление, какое контрнаступление, в каком количестве, когда и так далее. Мне кажется это немного странно. Мы об этом уже неоднократно говорили. Я считаю, что меньше нужно говорить об оперативных планах, больше говорить о политических компонентах, о последствиях тех или иных действий, о ситуативных моментах относительно происходящего на внешних рынках, с партнерами и так далее", – заявил Подоляк.
При этом он добавил, что проговаривать в прямом эфире какие-то сценарные действия наших военных – слишком.
"И здесь я не вижу ни в коем смысле ни ограничения свободы слова, ни цензуры. Это абсолютно резонные замечания замминистра обороны, которая четко фиксирует — смотрите, давайте будет контрнаступление, будем иметь конкретные результаты, после этого проговорим эти результаты", — подчеркнул советник главы Офиса президента.
Напомним, накануне заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не спрашивать у военных, когда произойдет контрнаступление, чтобы не мешать им работать. Она напомнила, что стратегические военные планы могут быть обнародованы только президентом, главнокомандующим и министром обороны.
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление, которое планировалось на весну 2023 года, из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей.