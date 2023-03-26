Контрнаступление ВСУ: на Банковой дали совет украинцам

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что гражданам следует начать меньше говорить о контрнаступлении Украины. В то же время, по его мнению, следует больше обращать внимание на политические компоненты.

Такое мнение Михаил Подоляк выразил в эфире национального телемарафона.

Комментарий представителя Банковой

"Мы слишком много обсуждаем сценарные планы: на каком направлении будет идти контрнаступление, какое контрнаступление, в каком количестве, когда и так далее. Мне кажется это немного странно. Мы об этом уже неоднократно говорили. Я считаю, что меньше нужно говорить об оперативных планах, больше говорить о политических компонентах, о последствиях тех или иных действий, о ситуативных моментах относительно происходящего на внешних рынках, с партнерами и так далее", – заявил Подоляк.

При этом он добавил, что проговаривать в прямом эфире какие-то сценарные действия наших военных – слишком.

"И здесь я не вижу ни в коем смысле ни ограничения свободы слова, ни цензуры. Это абсолютно резонные замечания замминистра обороны, которая четко фиксирует — смотрите, давайте будет контрнаступление, будем иметь конкретные результаты, после этого проговорим эти результаты", — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Напомним, накануне заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не спрашивать у военных, когда произойдет контрнаступление, чтобы не мешать им работать. Она напомнила, что стратегические военные планы могут быть обнародованы только президентом, главнокомандующим и министром обороны.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление, которое планировалось на весну 2023 года, из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей.