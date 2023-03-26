Контрнаступ ЗСУ: на Банковій дали пораду українцям

Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що громадянам варто почати менше говорити про контрнаступ України. Водночас, на його думку, потрібно більше звертати увагу на політичні компоненти.

Таку думку Михайло Подоляк висловив в ефірі національного телемарафону.

Коментар представника Банкової

"Ми занадто багато обговорюємо сценарні плани: на якому напрямку буде йти контрнаступ, який контрнаступ, в якій кількості, коли і так далі. Мені видається це трошки дивно. Ми про це вже неодноразово говорили. Я вважаю, що менше треба говорити про оперативні плани, більше говорити про політичні компоненти, про наслідки тих чи інших дій, про ситуативні моменти щодо того, що відбувається на зовнішніх ринках, з партнерами і таке інше", – заявив Подоляк.

При цьому він додав, що проговорювати в прямому ефірі якісь сценарні дії наших військових – це занадто.

"І тут я не вбачаю в жодному сенсі ні обмеження свободи слова, ні цензури. Це абсолютно резонні зауваження заступниці міністра оборони, яка чітко фіксує – дивіться, давайте буде контрнаступ, будемо мати конкретні результати, після цього проговоримо ці результати", – наголосив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не запитувати у військових, коли відбудеться контрнаступ, щоб не заважати їм працювати. Вона нагадала, що стратегічні військові плани можуть оприлюднювати лише президент, головнокомандувач та міністр оборони.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України не можуть розпочати контрнаступ, що планувався на весну 2023 року, через брак зброї, боєприпасів та винищувачів.