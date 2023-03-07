Конкурент Джонсона: фон дер Ляйен может баллотироваться в генсеки НАТО

Урсула фон дер Ляйен может сменить Евросоюз на НАТО

Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует возглавить Североатлантический альянс. На должность генсека НАТО она будет претендовать, если ее не переизберут главой Европейской комиссии.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Замена Столтенберга

По информации издания, заменить Йенса Столтенберга во главе НАТО может один из руководителей Евросоюза.

На пост генерального секретаря НАТО планирует баллотироваться нынешний глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Причины и плюсы

На такой шаг, отмечает La Repubblica, фон дер Ляйен может пойти, если ее не переизберут главой Еврокомиссии.

По информации издания, кандидатура нынешней руководительницы Еврокомиссии стала бы идеальным вариантом для НАТО, поскольку все остальные кандидатуры менее убедительны.

Напомним, что 23 февраля о своем желании баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО объявил бывший премьер-министр Великобритании, член британского парламента и большой друг Украины Борис Джонсон.

Он не согласился с мнением бывшего главы правительства Италии Марио Драги, считавшим, что следующим генсеком НАТО должен быть представитель от Европейского Союза.

Впрочем, Борис Джонсон отметил, что официально еще не подавал свою кандидатуру.

Фото: Европейская комиссия